Il calciomercato Atalanta ha messo gli occhi su Rodrigo Muniz in caso di cessione di Retegui. Rodrigo Becao può arrivare per completare la difesa

Calciomercato Atalanta News: Rodrigo Becao la scelta in difesa

Il calciomercato Atalanta è in attesa di una possibile offerta per il capocannoniere della scorsa stagione e della Serie A che cambierebbe notevolmente le strategie e gli obiettivi della dirigenza che vuole avere una squadra competitiva anche il prossimo anno dove l’obiettivo sarà sempre quello di arrivare in Champions League.

Oltre alle mosse nel reparto offensivo fatte in caso di cessione dell’attaccante della Nazionale, la Dea vuole completare la difesa dove serve colmare l’addio di Toloi e sopperire all’infortunio di Kolasinac che lo terrà fuori ancora per qualche mese.

Il nome che la squadra bergamasca segue in difesa è quello di un giocatore esperto che ha già giocato in Serie A dove ha sempre dimostrato di essere un giocatore affidabile, solido e anche con qualche gol a disposizione, nell’ultima stagione ha giocato poco l’opportunità di giocare all’Atalanta potrebbe essere accolta positivamente.

Il calciatore è Rodrigo Becao, difensore centrale ventinovenne del Fenerbahce ma con un passato all’Udinese, nell’ultima stagione ha giocato solamente 11 partite, non solo per problemi fisici, e avrebbe un costo molto ridotto intorno ai 5 milioni.

Calciomercato Atalanta News: Rodrigo Muniz e Ferguson due possibilità dalla Premier League in attacco

In attacco invece il calciomercato Atalanta non ha la necessità di operare vista la presenza di diverse alternative, in caso di cessione di Retegui però la fiducia della dirigenza verso Scamacca e Touré non sarebbe totale tanto da preferire l’acquisto di un nuovo giocatore in quella posizione.

Le due opzioni arrivano entrambe dalla Premier League e rispondono ai nomi di Rodrigo Muniz, brasiliano del Fulham di ventiquattro anni, ed Evan Ferguson, classe 2004 irlandese del Brighton, il primo è in scadenza nel 2026 e ha un prezzo vicino ai 20 milioni, mentre il secondo è maggiore e di circa 30.

Il brasiliano è l’obiettivo numero uno del Calciomercato Atalanta essendo un giocatore che abbina una grande prestanza fisica e capacità di fare gol ad un’ottima tecnica che lo porta a giocare molto con la squadra, quest’anno è stato uno dei più positivi tra i bianconeri nonostante non sia riuscito ad arrivare in doppia cifra di gol.

L’irlandese invece arriva da una stagione difficile con sole 20 presenze divise tra i biancazzurri e il West Ham e nelle quali ha segnato solo 1 gol, dopo l’ottimo anno d’esordio con Roberto De Zerbi, è un attaccante con caratteristiche più d’area e da vero numero 9 ma che se servito ha a disposizione molti gol.