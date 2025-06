CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ECCO I SOSTITUTI DI GASPERINI

La conferma dell’addio di Gian Piero Gasperini come allenatore della prima squadra sta spingendo i dirigenti nerazzurri a rivedere i propri piani riguardo al calciomercato Atalanta di quest’estate. Salutato l’ex tecnico del Genoa, che dovrebbe presto essere annunciato in maniera ufficiale come nuova guida della Roma, è necessario trovare al più presto un sostituto che possa guidare il club nella prossima stagione, tentando di ripetere i risultati ottenuti negli ultimi anni.

Calciomercato Atalanta/ Prosegue la linea giovane, occhio al triplo colpo (3 Giugno 2025)

I nomi in questo senso non mancano a cominciare da quelli emersi nei giorni scorsi come Raffaele Palladino e Thiago Motta. Il primo ha rassegnato le dimissioni lasciando la Fiorentina di punto in bianco, forse a causa di incomprensioni con parte della dirigenza stando ai rumors, e sarebbe pronto a compiere un ulteriore salto per allenare una squadra che giocherà la Champions League. L’italobrasiliano arriva invece dall’esonero patito ad annata in corso con la Juventus, dove non ha saputo soddisfare le aspettative. L’ex centrocampista mira a rilanciarsi altrove, provando a stupire nuovamente tutti come già accaduto con il Bologna.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Nuovo allenatore: 2 pupilli di Gasp e una sorpresa "strana"

Ci sono però anche altri due elementi che potrebbero fare al caso della Dea e stiamo parlando di Patrick Vieira e di Ivan Juric. Il francese ha ricevuto diversi elogi da parte degli addetti ai lavori vista la sua capacità di riportare il Genoa lontano dalla zona retrocessione quando è stato chiamato a sostituire Alberto Gilardino ed è in lizza pure per la panchina dell’Inter grazie al rendimento ottenuto nella stagione appena conclusa. Il serbo è invece reduce da un doppio fallimento: esonerato dalla Roma che lo aveva preso per rimpiazzare Daniele De Rossi, Juric non è stato in grado di centrare poi la salvezza con il Southampton, ottenendo anche il record negativo se si tiene conto del numero di giornate d’anticipo con cui la sua squadra è stata matematicamente retrocessa dalla Premier League alla Championship.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Clamoroso, un ex Milan al posto di Gasperini!

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL PUNTO SU EDERSON E LOOKMAN

Tralasciando per un attimo il capitolo allenatore, il calciomercato Atalanta deve fare i conti pure con gli assalti degli altri club ai suoi campioni. Negli ultimi giorni è infatti emerso l’interesse degli arabi dell’Al-Hilal, che saranno guidati in panchina dall’ormai ex interista Simone Inzaghi, nei confronti di Ederson. I rumors riportano che il brasiliano sarebbe già stato contattato dai dirigenti della società biancoblu, decisa ad accaparrarsi diversi elementi della Serie A o che hanno giocato nel nostro campionato di recente, vedi ad esempio l’interesse pure per Osimhen.

Un altro che piace molto in giro è Ademola Lookman, per il quale si è già ipotizzato un addio dopo la partenza di mister Gasperini. Il ventisettenne inglese, grande protagonista dei successi atalantini ottenuti in questi anni, sarebbe finito nel mirino sia del Napoli che della Juventus. Proprio i bianconeri sarebbero intenzionati ad accaparrarsi pure Retegui in attacco ma la Dea non lascerà certo partire i suoi elementi migliori per consegnarli ad una rivale per la qualificazione alla Champions League a meno di proposte irrinunciabili.