CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ In tre per Malinovskyi, il sostituto è Akliouche

Calciomercato Atalanta news, tre opzioni per Ruslan Malinovskyi

L’Atalanta continua a dover fare i conti con il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza di Ruslan Malinovskyi anche in questa sessione invernale. Il ventinovenne ucraino è finito ormai da tempo ai margini del progetto del tecnico Gian Piero Gasperini che lo ha accantonato dopo aver puntato su di lui lo scorso anno in vari momenti chiave della stagione. Tuttavia, i problemi legati all’ambiente e gli scambi via social coinvolgenti anche la moglie del calciatore starebbero spingendo il classe 1993 a voler lasciare Bergamo una volta per tutte.

Già vicino alla partenza la scorsa estate, Malinovsyi si auspica di poter trovare una soluzione da qui alla fine di gennaio con il Tottenham, a cui era stato accostato, come prima opzione tra le possibili pretendenti. I londinesi però non starebbero convincendo la Dea vista la proposta di prestito presentata dal club guidato da mister Conte ed in Francia nemmeno l’Olympique Marsiglia si troverebbe in vantaggio al riguardo. A questo punto potrebbe invece prendere corpo l’opzione West Ham che ha recentemente sondato il terreno.

Calciomercato Atalanta news, piace Akliouche del Monaco

In caso di partenza di Malinovskyi, l’Atalanta starebbe pensando a Maghnes Akliouche per sostituirlo in questi giorni di calciomercato invernale. Ventenne di proprietà del Monaco, per Akliouche si sarebbe già mosso il Lille con un’offerta da 13 milioni di euro respinta al mittente dai monegaschi. In ogni caso i lombardi si confermano ancora una volta attenti alle giovane promesse del panorama calcistico internazionale.

