Il calciomercato Atalanta è tutt'altro che finito e i nerazzurri potrebbero fare ancora qualche altro movimento. In attacco occhio a Lookman

Calciomercato Atalanta, ultimi giorni attivi per i nerazzurri

Rispetto alla storia recente del suo passato il calciomercato Atalanta vede i nerazzurri particolarmente attivi sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro vuole fare qualche rinforzo tra difesa e centrocampo, ha vari nomi nel mirino e allo stesso tempo la Dea potrebbe sacrificare qualcuno, non perfettamente idoneo alle idee di Juric.

Uno dei giocatori che potrebbe salutare è sicuramente l’ex Frosinone Brescianini, profilo che non incarna ne il ruolo di mediano che di trequartista e il tecnico ha aperto alla cessione. Sul giocatore c’è il Napoli di Antonio Conte ma al momento le parti sono distanti, gli azzurri offrono 14 milioni mentre il club di Bergamo chiede 21-22 milioni di euro e si cerca quindi un’alternativa.

Per fare mercato però l’Atalanta deve vendere e quindi dovrà abbassare le richieste se davvero vuole liberare il nerazzurro mentre il giocatore avrebbe già espresso il gradimento per l’ipotesi azzurro. L’Atalanta valuta alcuni nomi per sostituirlo ed in prima fila il giocatore che piace più di tutti a Juric è il centrocampista del Milan Yunus Musah, ecco le ultime.

Calciomercato Atalanta, ancora un intrigo Lookman

Musah potrebbe essere l’ultimo grande colpo del calciomercato Atalanta e i nerazzurri lavorano a questo accordo ma è difficile trovare la quadra con il Milan e si tratta di un vero e proprio intreccio di mercato. L’Idea è: Musah all’Atalanta, Fabbian al Milan e Brescianini al Napoli ed ogni club avrebbe il colpo desiderato a pochi giorni dalla fine del mercato.

Per Musah il club rossonero chiede 30 milioni di euro mentre l’Atalanta non va oltre i 22-23 e vedremo se entro fine mercato si muoverà qualcosa, c’è la sensazione che a 25 milioni più qualche bonus l’affare si può chiudere e Juric potrebbe avere cosi il suo nuovo centrocampista, già per il prossimo turno. Intanto c’è da segnalare anche una nuova cessione.

Il giovane Palestra si è trasferito al Cagliari con il club sardo che ha sostituito Zortea prendendo un giovane di grande prospettiva. Intanto ultimi giorni e c’è curiosità per il futuro di Ademola Lookman, non si registrano offerte e al momento il giocatore rischia davvero di restare, anche se è una vera incognita.