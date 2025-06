Il calciomercato Atalanta ancora deve iniziare ma il club nerazzurro è molto attivo tra centrocampo e sulla trequarti. Nel mirino il pupillo di Juric.

Calciomercato Atalanta, possibile rivoluzione in avanti

Il calciomercato Atalanta vedrà diversi cambiamenti in quella che si preannuncia una sessione di mercato rivoluzionaria. Già cambiare Gasperini con Juric è per certi versi sorprendente ma potrebbero esserci novità anche per quel che riguarda le cessioni a centrocampo e in attacco e diversi nomi potrebbero salutare a sorpresa.

Probabili formazioni Flamengo Chelsea/ Quote: Delap scalda i motori (Mondiale per Club 2025, 20 giugno)

In primo luogo c’è da risolvere il caso di Ademola Lookman che appare destinato alla cessione ma al momento nessuno si avvicina alla richiesta di oltre 50 milioni del club orobico, Napoli compreso che è interessato ma che offre Raspadori come parziale contropartita e non oltre i 20 milioni di euro. Diverso invece il caso relativo ad Ederson.

Diretta Psg Botafogo/ Streaming video tv: campioni d'Europa lanciatissimi (Mondiale per Club 2025, 20 giugno)

La società terrebbe volentieri il centrocampista che resta però il primo nome per il centrocampo del Manchester United e piace anche all’Al Hilal, club arabo che vuole accontentare alcune delle richieste di Simone Inzaghi. Poi però ci sono anche nomi in entrata e la società orobica ha idee chiare su chi puntare; nello specifico il tecnico croato Ivan Juric ha chiesto l’acquisti di una sua vecchia conoscenza.

Calciomercato Atalanta, due nomi per l’attacco

Il calciomercato Atalanta vede tante sorprese e il primo nome sul taccuino del club nerazzurro è l’esterno del Southampton Kamalden Sulemana, giocatore offensivo che l’allenatore ha allenato solo in parte – causa un pesante infortunio – ma che ha particolarmente gradito e avrebbe chiesto alla dirigenza il suo acquisto. Il valore del giocatore è di 15 milioni di euro.

Calciomercato Lazio News / Cancellieri e Noslin in uscita, Sarri vuole Loftus Cheek (19 Giugno 2025)

Il ds del club Tony D’Amico lavora anche ad altri nomi e piace molto anche Paixao del Feyenoord, giocatore accostato anche a Milan e Napoli e valutato dagli olandesi circa 30 milioni di euro. Il mercato dell’Atalanta è appena cominciato ma bisognerà prima liberare qualche nome visto i tanti giocatori offensivi in rosa.

E occhio poi anche alle novità a sorpresa. Mario Pasalic sembrava ad un passo dall’addio, sponda Roma e invece il club giallorosso sembra orientato su altre scelte e il centrocampista dovrebbe restare a Bergamo. Oltre Lookman attenzione anche al futuro di uno tra Retegui e Scamacca con i nerazzurri che sicuramente ascolteranno eventuali offerte.