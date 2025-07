Calciomercato Atalanta News: Ivan Juric ritrova Miguel Veloso come collaboratore tecnico, e punta Nikola Krstovic per l'attacco.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: UN RINFORZO PER JURIC

C’è una notizia che riguarda il calciomercato Atalanta, ma non per quanto riguarda il campo propriamente detto: infatti, Miguel Veloso sta per accasarsi alla Dea come collaboratore tecnico di Ivan Juric.

Conosciamo molto bene il portoghese: 57 presenze in nazionale, arrivato al Genoa nel 2010 e poi ancora con la maglia del Grifone tra il 2016 e il 2019, poi quattro stagioni al Verona per un totale di 214 presenze in Serie A.

Nel 2023 Veloso aveva deciso di sposare il progetto Pisa: allenato da Alberto Aquilani aveva garantito 27 apparizioni, poi a 38 anni ha deciso di smettere. Evidentemente però il rapporto con la squadra toscana è rimasto saldo: Veloso infatti è entrato nello staff di Filippo Inzaghi come collaboratore tecnico, e con lui ha conquistato una splendida promozione in Serie A che al Pisa mancava da 34 anni.

Ora, nell’Atalanta ritrova Juric: nelle due stagioni a Verona sotto la guida dell’allenatore croato ha giocato 57 partite (Coppa Italia compresa) segnando 5 gol, la sua presenza potrà essere importante essendo un ex calciatore di grande esperienza, che ben conosce il nostro calcio e parecchi dei giocatori che avrà in spogliatoio e sul campo.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LA DEA VUOLE KRSTOVIC

Nel frattempo ovviamente il calciomercato Atalanta continua a studiare le sue mosse per migliorare la squadra, sapendo di dover far fronte ad eventuali cessioni: le abbiamo già citate, Mateo Retegui e Ademola Lookman restano osservati speciali e potrebbero salutare a breve, se non altro per permettere alla Dea di monetizzare, dunque si guarda con attenzione al reparto offensivo perché l’addio di Retegui e Lookman toglierebbe all’Atalanta un bottino di 48 gol (di cui 40 in Serie A) solo nell’ultima stagione, chiaro allora che il sostituto dovrebbe essere di un certo peso.

Il calciomercato Atalanta lo avrebbe individuato in Nikola Krstovic, che in due stagioni con il Lecce ha segnato 19 gol: molti meno, ma ha un anno meno di Retegui e in una squadra come l’Atalanta potrebbe esplodere. Ci sono però due ostacoli: intanto il Lecce valuta il montenegrino non meno di 30 milioni, e su di lui è forte la concorrenza della Roma che vorrebbe metterlo sotto contratto per affiancarlo ad Artem Dovbyk. Gian Piero Gasperini può dunque fare uno sgarro alla sua ex squadra e a un amico come Juric, vedremo quale delle due squadre riuscirà ad affondare il colpo Krstovic.