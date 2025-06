CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ECCO JURIC COME NUOVO ALLENATORE

Il calciomercato Atalanta sembra destinato ad entrare nel vivo molto presto se si considerano le notizie riguardanti l’imminente annuncio del nuovo allenatore. Salutato mister Gian Piero Gasperini dopo nove anni, culminati con la conquista dell’Europa League 2023/2024 e con l’ex genoano che sta adesso per sedersi ufficialmente sulla panchina della Roma, non sono mancati di certo i nomi per sostituire il piemontese con Thiago Motta che sembrava essere molto vicino alla Dea.

L’ex tecnico della Juventus, da cui è stato esonerato a stagione in corso a causa dei risultati deludenti ottenuti con i bianconeri, è stato in ogni caso sorpassato nelle scorse ore da Ivan Juric. Il serbo ha vissuto un’annata parecchio travagliata venendo tesserato prima dalla Roma per sostituire Daniele De Rossi salvo poi essere licenziato nel giro di un paio di mesi sempre per colpa delle prestazioni offerte dalla prima squadra.

Nemmeno in Inghilterra con il Southampton le cose sono poi migliorato ottenendo anzi il record negativo con il Southampton per la squadra retrocessa con il più ampio numero di giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Adesso però Juric potrebbe rilanciarsi ed i dirigenti atalantini puntano forte sul fatto che il quarantanovenne croato sia un discepolo di Gasperini, che lo ha allenato ai tempi del Genoa e di cui è stato pure il vice, e firmerà un contratto bienale con i bergamaschi.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, MILAN E JUVE SU RETEGUI

Aspettando l’ufficialità di Juric come nuovo allenatore della prima squadra, il calciomercato Atalanta deve come sempre stare ben attento agli assalti degli altri grandi club ai suoi campioni e l’ultimo nome in questo senso pare essere quello di Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale italiana con origini argentine si è laureato capocannoniere della Serie A nella stagione 2024/2025 grazie alle venticinque reti firmate per la Dea e sta dunque facendo gol a diversi club che avrebbero bisogno di un centravanti in grado di segnare con una certa continuità durante tutta l’annata.

Le pretendenti emerse in queste ore sono due, ovvero la Juventus ed il Milan. I bianconeri potrebbero presto perdere Dusan Vlahovic, deciso ad accettare proposte allettanti anche dall’estero, e dovranno quindi sostituire in qualche modo il serbo sebbene cerchino forse un’alternativa al titolare Kolo Muani. I rossoneri, che lasceranno forse partire Luka Jovic e non riscatteranno Abraham dalla Roma, non hanno però la possibilità di coprire la richiesta da minimo 40 milioni di euro per il cartellino della punta.