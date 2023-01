CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Koopmeiners e Sportiello rimangono a Bergamo

Calciomercato Atalanta news, Sportiello non lascerà Bergamo

L’Atalanta si sta attivando in questa sessione di calciomercato invernale al fine di sistemare la rosa a disposizione di mister Gasperini. Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo nerazzurro Tommy D’Amico ha spiegato: “È una partenza, ringraziamo il ragazzo per quanto fatto. È un mercato complesso, abbiamo deciso di cogliere questa opportunità, Ruslan Malinovskyi gioca in una zona di campo dove avevamo tanti elementi, abbiamo deciso di andare avanti. Dipende sempre dalle opportunità, il confronto è quotidiano, tutto quello che noi facciamo è per la funzionalità del gruppo, a volte riusciamo e altre meno, abbiamo una linea e vediamo che opportunità ci saranno”.

Il dirigente dei bergamaschi ha poi commentato le indiscrezioni emerse relative all’interesse del Milan nei confronti di Marco Sportiello, portiere dato già per rossonero a giugno se non prima, sostituendo l’infortunato Mike Maignan: “Si è parlato in tv e sui giornali, non abbiamo mai avuto contatti con il Milan, è un giocatore dell’Atalanta e lo resterà”.

Calciomercato Atalanta news, niente Liverpool per Koopmeiners

Un altro calciatore dell’Atalanta di cui si è parlato in chiave calciomercato è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998. Il ventiquattrenne pareva essere finito nel mirino del Liverpool ma a tal proposito sempre D’Amico ha dichiarato: “Non c’è nulla di concreto, non è vero, come Sportiello è un calciatore dell’Atalanta. Da una parte fa piacere perché significa avere buoni calciatori, ma a poco dalla partita forse è giusto concentrarsi sulla partita”. Pure lo stesso Koopmeiners ha voluto chiarire questa situazione spiegando, prima della sfida poi vinta in casa del Bologna: “Io sto giocando per l’Atalanta, sono molto felice qui e penso solo a questo. Speriamo di uscire da Bologna con tre punti”.

