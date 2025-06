CALCIOMERCATO ATALANTA, FRECCIA GIAPPONESE IN ARRIVO?

Il calciomercato Atalanta aggiunge un nuovo tassello ai possibili acquisti. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che ha accostato al club bergamasco, con Juric alla guida da qualche giorno, il profilo giapponese Keita Kosugi.

Classe 2000, di ruolo terzino sinistro, Kosugi gioca al Djurgarden in Svezia dove quest’anno ha collezionato 12 partite in campionato e 11 in Conference League, mettendo a segno anche due reti contro gli islandesi del Vikingur e il Rapid Vienna.

Un elemento osservato dall’Atalanta e che potrebbe rappresentare un’ottima mossa dato che stiamo parlando di un talento che da anni si sta mettendo in mostra e che probabilmente quest’estate è destinato a fare quel passo in avanti in carriera.

CALCIOMERCATO ATALANTA, PIACE ANJORIN

Il calciomercato Atalanta ha bisogno di qualità sulla trequarti. Juric avrebbe richiesto proprio un profilo adatto a coniugare la tecnica alla capacità di giocare tra le linee nella zona offensiva. Ci sono due nomi in pole position per questa posizione.

Il primo è Anjorin dell’Empoli: seguito dalla Juventus a gennaio, il calciatore inglese si è ben disimpegnato in Toscana nonostante la situazione difficile di classifica. I bianconeri sembrano ora pensare ad altro dunque la Dea dovrebbe accelerare le operazioni.

L’altro profilo è O’Riley del Brighton. L’Atalanta aveva già messo gli occhi su di lui quando era al Celtic, ma i Seagulls sono stati molto più rapidi. Purtroppo per il calciatore ha subito un brutto infortunio all’esordio in Coppa di Lega, ma pian piano ha recuperato minuti.