Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Dialoghi in corso con il Milan 20 agosto 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, TRATTATIVA IN CORSO PER MUSAH

Il calciomercato Atalanta sta per aggiungere un nuovo elemento importante alla propria rosa con un nuovo attaccante. Tuttavia i dirigenti del club bergamasco stanno pure valutando di muoversi anche nel mezzo, dove farebbe comodo un altro calciatore che possa alternarsi ai presenti nelle rotazioni del tecnico croato Ivan Juric per la nuova stagione.

Secondo le indiscrezioin più recenti emerse nelle ultime ore, l’Atalanta avrebbe avviato una trattativa con il Milan per discutere dell’acquisto di Yunus Musah, adesso sotto contratto fino al 30 giugno del 2028. Già nel mirino del Napoli, a cui è stato accostato da ormai diverso tempo, lo statunitense non è un calciatore indispensabile per l’allenatore Massimiliano Allegri.

Il newyorkese ha giocato ventiquattro minuti in Coppa Italia nella sfida giocata contro il Bari e dal suo arrivo nel capoluogo lombardo nel 2023 ha sin qui collezionato ottanta presenze complessive distribuite fra le varie competizioni, impreziosite pure da cinque passaggi vincenti per i suoi compagni. Il suo futuro potrebbe essere ancora nel campionato italiano.

La trattativa per il passaggio di Musah all’Atalanta deve ancora realmente entrare nel vivo. La richiesta per il cartellino del classe 2002 si aggira intorno ai 25 milioni di euro e adesso bisognerà vedere se le parti riusciranno a trovare un’intesa o se interverranno nuovi fattori. Forse si potrà raggiungere un verdetto già entro la fine di questa settimana.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, KRSTOVIC STA PER FIRMARE

L’Atalanta nel frattempo si sta sistemando in attacco mettendo le mani sul sostituto di Mateo Retegui in questa fase finale del calciomercato estivo. Il capocannoniere della scorsa Serie A è stato ceduto accettando il denaro proveniente dall’Arabia Saudita e la situazione riguardante Ademola Lookman non pareva prospettare un futuro sereno per i nerazzurri se si parla di gol. Il rientro dall’infortunio di Scamacca non basta a mister Juric e la dirigenza ha quindi deciso di chidere con il Lecce per Nikola Krstovic.

Niente da fare per Muniz del Fulham, per il cui cartellino la richiesta dei londinesi era di 40 milioni. Il centravanti montenegrino sta dunque lasciando i salentini per 25 milioni di euro ed i pugliesi si sono anche assicurati il 10% del ricavato dall’eventuale futura rivendita dello stesso. Questa mattina il venticinquenne è stato avvistato mentre si trovava a Milano per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con la compagine bergamasca.