Calciomercato Atalanta Jean-Philippe Mateta Nikola Krstovic Tolu Arokodare

Calciomercato Atalanta News: Nikola Krstovic può essere il colpo a sorpresa

La prossima stagione della Dea potrebbe essere quella decisiva per capire la direzione che il progetto potrebbe prendere nelle prossime stagioni senza la guida di Gian Piero Gasperini, per farlo però bisognerà dare al nuovo allenatore Ivan Juric tutte le possibilità di far bene e quindi una necessità sarà sostituire Retegui con il giusto giocatore.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi ultima idea per l’esterno, a centrocampo occhi su Fabbian (31 luglio 2025)

Il calciomercato Atalanta sembra aver deciso di non poter fare affidamento in maniera totale su Scamacca e Touré che arrivano da brutti infortuni e che potrebbero avere ricadute e per questo hanno individuato tre profili tra cui scegliere per il prossimo bomber neroblu.

Il primo nome è quello di un calciatore che già conosce il campionato italiano e che dopo anni di crescita in una piazza piccola potrebbe essere pronto per il grande salto, si tratta del venticinquenne montenegrino Nikola Krstovic che dopo una stagione da 11 gol ha chiesto al Lecce di essere ceduto.

Diretta/ Parma Maiorca (risultato finale 1-1): Benedyczak segna il pareggio! (oggi 31 luglio 2025)

Sembrava ormai tutto fatto per il suo trasferimento al Leeds ma la sua volontà di rimanere in Italia ha avuto la meglio e ora potrebbe diventare il nuovo attaccante dell’Atalanta con un’offerta vicina ai 30 milioni ma che potrebbe scendere anche a 25 se dovesse essere portata avanti a lungo.

Calciomercato Atalanta News: l’esperto Jean-Philippe Mateta o il giovane Tolu Arokodare

Il nome su cui invece il calciomercato Atalanta si è concentrato maggiormente nelle ultime ore è quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese di ventotto anni del Crystal Palace con cui lo scorso anno ha segnato 14 gol e fornito 2 assist in 37 partite di Premier League e si è guadagnato un posto in Europa grazie alla vittoria della FA Cup.

Calciomercato Roma News/ Chiesto in prestito Palhinha, assalto ad Hojlund con l’addio Dovbyk (31 luglio 2025)

Il suo costo sarebbe sicuramente maggiore, tra i 30 e i 40 milioni, ma soprattutto gli dovrebbe essere garantito il ruolo da protagonista che nella squadra rossoazzurra di Londra ha, l’altro dubbio della società è l’età già avanzata rispetto ai soliti colpi della Dea.

In linea con la solita strategia è invece il terzo giocatore che l’Atalanta sta seguendo con molta attenzione, il ventiquattrenne nigeriano Tolu Arokodare che veste la maglia del Genk con cui quest’anno ha vinto la classifica cannonieri della Jupiler Pro League grazie a 21 gol in 40 partite.

Il giocatore piace anche al Milan che però ha prima altri obiettivi e soprattutto cercherà di abbassare le richieste della squadra belga che si aggirano intorno ai 25 milioni, se la Dea dovesse decidere di puntare sul ragazzo potrebbe quindi bussare alla porta della sua squadra con una proposta pronta e un pagamento immediato.