Calciomercato Atalanta news: il bomber del Lecce spunta come valida alternativa ai due profili osservati in Premier League (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUNIZ OSSERVATO

Il calciomercato Atalanta ha bisogno di trovare un attaccante. Se è vero che Scamacca sta ritrovando la forma migliore, la cessione di Retegui è sicuramente un discorso che la Dea dovrà affrontare anche in termini di sostituto.

Cercare un’alternativa al capocannoniere della Serie A non è mai semplice eppure gli orobici devono trovare una soluzione prima del fischio d’inizio del campionato, fissato per l’Atalanta per domenica 24 agosto 2025 contro il neopromosso Pisa in casa.

Ieri i rappresentati del club nerazzurro erano a Londra per trovare il “sì” definito per Muniz, attaccante del Fulham. Il brasiliano era stato acquistato per 8 milioni dal Flamengo e ora il club di Premier vuole incassarne almeno una 30ina.

CALCIOMERCATO ATALANTA, KRSTOVIC PISTA CALDA

Il calciomercato Atalanta mantiene comunque i contatti con Krstovic. Il centravanti del Lecce rappresenta per gli orobici una valida alternativa, anche perché la crescita avuta nell’ultima stagione è stata sotto gli occhi di tutti.

Sul montenegrino ci sono forti anche Roma e Milan, ma i capitolini sembra aver virato su Fabio Silva mentre i rossoneri danno priorità al duo Vlahovic-Hojlund, lasciando strada spianta ai bergamaschi per l’attaccante classe 2000.

Per Mateta il discorso è un po’ complicato: la vittoria del Crystal Palace in FA Cup ha regalato ai rossoblu l’Europa e difficilmente faranno a meno di uno dei propri calciatori più rappresentativi dunque servirà una maxi offerta.