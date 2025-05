Calciomercato Atalanta News: Ademola Lookman tra Inghilterra e Italia

La stagione della Dea si è conclusa rispettando le aspettative con il raggiungimento della Champions League, anche senza troppe difficoltà, con l’unica macchia dell’eliminazione anticipata dalla massima competizione europea per la sconfitta con il Club Brugge. Tutte le forze della dirigenza ora si concentreranno sul calciomercato Atalanta, visto che sembra ormai certa la permanenza di Gian Piero Gasperini sulla panchina neroblu, dove dovranno essere portate a termine delle cessioni, come la squadra ci ha abituato negli ultimi anni, per poi poter concludere affari in entrata.

Il primo indiziato per lasciare Bergamo questa estate è Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano infatti già nella scorsa sessione estiva aveva espresso la sua volontà di fare il salto in una grande squadra ma alla fine era stato convinto a rimanere per un ulteriore anno, è difficile che però accetti di allungare ulteriormente il suo percorso all’Atalanta. Tra le squadre interessate ci sono la Juventus e il Napoli ma nelle ultime settimane sembra essersi interessato in maniera molto forte l’Arsenal che è alla ricerca disperata di una punta e che potrebbe offrire senza problemi i 60 milioni minimi richiesti dalla Dea.

Calciomercato Atalanta News: Stahinja Pavlovic il nuovo muro per Gasperini

Il calciomercato Atalanta però come ci ha sempre abituato ha già pronto il sostituto, detto che la partenza di Lookman potrebbe permettere di vedere Retegui e Scamacca insieme in campo con De Keteleare alle loro spalle, il giocatore seguito dalla Dea era già stato contattato nel mese di gennaio e aveva dato la sua disponibilità al trasferimento. Si tratta di Giacomo Raspadori, fresco campione d’Italia che potrebbe lasciare Napoli per andare in una squadra dove potrebbe avere un ruolo più importante, essere allenato da un ottimo tecnico come Gian Piero Gasperini e ritrovare il suo amico Gianluca Scamacca.

L’Atalanta si muoverà poi in difesa dove perderà Toloi, che tornerà in Brasile, Posch che non dovrebbe essere riscattato dal Bologna, e Kossounou che tornerà al Bayer Leverkusen dopo il prestito, la dirigenza neroblu però ha le idee chiare e ha già messo gli occhi su un giocatore che possa essere un nuovo importante tassello della squadra. Il calciatore in questione è Stahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 del Milan che negli ultimi mesi con la difesa a 3 ha offerto le sue migliori prestazioni da quando è in Italia, i rossoneri preferirebbero cedere altri giocatori in quel ruolo ma con un’offerta da 20 milioni potrebbero accettare.