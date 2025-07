Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Lookman nel mirino interista (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LOOKMAN NEL MIRINO DEI MILANESI

Il calciomercato Atalanta, come spesso accade nelle sessioni di mercato degli ultimi anni, deve sempre fare i conti con l’assalto delle altre società ai campioni presenti nella rosa dei bergamaschi e questa finestra estiva non fa certo eccezione. Grazie al lavoro svolto da Gasperini, a Bergamo sono spesso esplosi dei veri e propri talenti grezzi che sono poi finiti nel mirino di diversi club importanti.

Calciomercato Atalanta News/ Ederson non si muove: respinta l'offerta dell'Al Hilal (18 luglio 2025)

In questo elenco è senza dubbio presente Ederson, per il quale si era parlato soprattutto dell’Al-Hilal. La squadra allenata dall’ex interisa Simone Inzaghi, non potendo arrivare ad Hakan Calhanoglu, aveva virato sul brasiliano che piace pure ad un’altra società che milita negli Emirati Arabi oltre ad essere seguito in Italia dalla Juventus, dal Napoli e pure dall’Inter.

Calciomercato Atalanta News/ Sondaggio per Asllani, Raspadori arriva insieme ad una punta (17 luglio 2025)

Proprio i nerazzurri di Milano in queste ore si sono fatti seriamente avanti per un altro calciatore atalantino, ovvero Ademola Lookman. Se da una parte si lavora però sul rinnovo del contratto del centrocampista verdeoro, dall’altro non è da escludere completamente la partenza dell’inglese, a sua volta dato in orbita partenopea nelle scorse settimane.

La famiglia Percassi non sembra in ogni caso avere dubbi nel chiedere almeno 50 milioni di euro per l’ex attaccante dell’Everton. Nel capoluogo lombardo invece non ci si vuole spingere oltre i 40 milioni dopo aver già prelevato Ange-Yoan Bonny dal Parma. Nel weekend e nel corso della prossima settimana dovrebbero avvenire nuovi contatti fra le parti sebbene Lookman potrebbe premere per il trasferimento andando a firmare un contratto da 4,5 milioni di euro di stipendio all’anno.

Calciomercato Atalanta News/ Un giovane talento saluta, accordo per il prestito (oggi 16 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SPORTIELLO TORNA A BERGAMO

I dirigenti hanno nel frattempo messo a segno un colpo in entrata per il calciomercato Atalanta riportando ancora una volta alla base Marco Sportiello. Il suo acquisto è stato reso ufficiale dai bergamaschi con un comunicato pubblicato sul proprio sito web ed il Milan, società da cui proviene, ha fatto altrettanto salutando e ringraziando l’estremo difensore.

Cresciuto appunto nel settore giovanile atalantino, Sportiello torna nella squadra in cui ha già giocato in altre due occasioni se si tiene conto della prima squadra. Il suo tesseramento è funzionale nell’ottica di poter schierare un giocatore in più in Champions League poichè il suo nome sarà inserito nell’elenco degli elementi cresciuti nel club. Il classe 1992 originario di Desio sarà la prima alternativa a quello che dovrebbe essere il portiere titolare, il venticinquenne Marco Carnesecchi.