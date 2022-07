CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Lookman e Pinamonti per l’attacco di mister Gasperini

Calciomercato Atalanta news, preso Ademola Lookman dall’RB Lipsia

L’Atalanta si sta muovendo parecchio in queste settimane di calciomercato estivo. I dirigenti della società nerazzurra stanno cercando di mettere a disposizione di mister Gian Piero Gasperini un organico altamente competitivo che possa regalare più di una soddisfazione nel corso della stagione che sta per cominciare e per raggiungere questo obiettivo i bergamaschi si sono accaparrati Ademola Lookman dall’RB Lipsia.

Come riprta Sky Sport, l’ala anglo-nigeriana sarà pagata dagli italiani 15 milioni di euro, bonus compresi, ed arriva dal club tedesco a titolo definitivo. Nella passata stagione in prestito con la maglia del Leicester City il classe 1997 era riuscito ad attirare su di sè le attenzioni di diverse squadre europee avendo segnato 8 reti e fornito 5 assist vincenti per i suoi compagni in 42 presenze totali tra campionato e coppe.

Calciomercato Atalanta news, Pinamonti sempre più vicino ai bergamaschi

Continuano a dare uno sguardo all’attacco, l’Atalanta sta per mettere le mani anche su un altro giocatore in questo weekend di calciomercato. Stando ai rumors, i bergamaschi sarebbero vicinissimi all’acquisto di Andrea Pinamonti dall’Inter nonostante ballino ancora 5 milioni di euro di differenza tra la richiesta interista da 20 milioni e l’offerta atalantina da 15. Accostato pure al Monza, al Sassuolo ed alla Salernitana, Pinamonti avrebbe già raggiunto l’intesa con la Dea anche a livello economico per lunghezza del contratto e stipendio annuale.

