Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Chiesa rimane il preferito 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LOOKMAN HA CHIESTO LA CESSIONE

Il calciomercato dell’Atalanta è stato scosso in queste ore dalla notizia riguardante la richiesta di cessione da parte di Ademola Lookman nei confronti del club. L’attaccante nigeriano ha fatto sapere a tutti, tramite un post via social, di voler lasciare i bergamaschi poichè ha ricevuto un’offerta equa in confronto a quanto pattuito con i dirigenti che gli avevano promesso di lasciarlo andare via in una circostanza del genere.

DIRETTA/ Atalanta Lipsia (risultato finale 2-1): grande vittoria in rimonta! (oggi 2 agosto 2025)

Tuttavia, l’ex Everton ha sottolineato come i vertici societari non stiano mantenendo la parola data e per questa ragione ha deciso di uscire allo scoperto esprimendo la sua posizione visto lo stallo nella trattativa. L’Atalanta nelle ultime ore ha infatti respinto anche l’ultima proposta presentata dall’Inter per il cartellino del suo numero undici.

Calciomercato Atalanta News / Lookman verso la permanenza, per l'attacco occhio a due piste (1 Agosto 2025)

La Dea sembrava già in cerca di un nuovo elemento da aggiungere al suo reparto offensivo ed il ritorno di Gianluca Scamacca dall’infortunio potrebbe non essere sufficiente a fronte della cessione di Lookman. I lombardi stanno tenendo d’occhio alcuni elementi che potrebbero fare al caso loro e tra questi c’è Nikola Krstovic del Lecce, per il quale bisognerà però battere la concorrenza sia della Roma che del Milan.

Ci sono poi altri due profili militanti all’estero che sarebbero dei candidati ideali per portare ulteriori gol all’Atalanta, a partire da Toluwalase Arokodare del Genk, accostato da ormai diverse settimane. Infine, piace pure Rodrigo Muniz, brasiliano in scadenza di contratto fra un anno con il Fulham. Il sudamericano viene da undici reti e due assist raccolti in trentasei presenze stagionali coi londinesi.

Calciomercato Atalanta News/ Krstovic, Mateta e Arokodare in cima alla lista per il nuovo attaccante (31 lugl

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CHIESA SAREBBE LA PRIMA ALTERNATIVA

Chi potrebbe però realmente prendere il posto di Lookman tra le file dell’Atalanta in questa finestra di calciomercato estivo è Federico Chiesa. L’ex juventino possiede infatti le caratteristiche migliori per rimpiazzare il nigeriano nello scacchiere tattico dei nerazzurri, potendo appunto giocare sia sulle corsie d’attacco nel ruolo di ala oppure da seconda punta a supporto di un centravanti. Se la Dea non vorrà trovarsi un’altra punta vera e propria, è possibile che intensifichi i suoi sforzi nell’aggiudicarsi Chiesa.Giunto a Liverpool in sordina appena un anno fa, l’Azzurro ha conquistato la Premier League con i Reds senza però mai ritagliarsi uno spazio importante nella prima squadra allenata dal tecnico Slot.

L’italiano si era distinto in avvio di stagione ma un infortunio muscolare patito tra ottobre e dicembre lo ha spinto ai margini dell’organico nonostante un contratto valido fino al 2028. Il ventisettenne tornerebbe volentieri nel nostro campionato ma i rumors dei giorni scorsi rivelano che il calciatore preferirebbe accasarsi altrove piuttosto che sposare la causa atalantina. Un altro problema sarebbe rappresentato dall’ingaggio, con i 5 milioni più bonus attualmente percepiti e fuori portata rispetto alle politiche societarie dell’Atalanta.