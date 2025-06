Il calciomercato Atalanta ancora deve entrare nel vivo e il club nerazzurro potrebbe presto perdere due importanti pedine di mercato.

Calciomercato Atalanta news, prima le uscite e poi le entrate

Il calciomercato Atalanta ancora deve cominciare realmente e il club nerazzurro è consapevole che ci sarà una vera e propria rivoluzione. L’addio di Gasperini potrebbe portare interessanti novità, e diversi giocatori vogliono provare una nuova esperienza, specialmente alcuni del reparto offensivo.

Calciomercato Serie A News/ Krstovic, Pasalic e Bijol il Leeds pesca in Serie A (24 giugno 2025)

Il nome più caldo per la cessione è quello di Ademola Lookman, talento nigeriano pronto ad un salto importante. Su di lui c’è il Napoli in Italia ma occhio alle piste estere e sia Borussia Dortmund che Bayern Monaco sono molto interessati al giocatore; gli orobici lo valutano almeno 50 milioni di euro e gradirebbero non scendere troppo rispetto a questo prezzo.

Calciomercato Atalanta News/ Sirene inglesi per un big, pronto il blitz per il sostituto! (23 giugno 2025)

Insomma il calciomercato Atalanta è appena iniziato ma c’è la sensazione che in attacco specialmente potrebbero esserci novità. Oltre a Lookman un altro giocatore con il futuro in bilico è Gianluca Scamacca, reduce da un grave infortunio e forse non cosi utile per il gioco che cerca Juric. Retegui – a meno di sorprese – dovrebbe restare in nerazzurro mentre occhio a quello che succede attorno al bomber romano.

Calciomercato Atalanta news, ancora incetta di sorprese

Il calciomercato Atalanta vede ancora un grande rebus attorno al futuro di Gianluca Scamacca. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore è finito nel mirino della Roma del suo ex tecnico Giampiero Gasperini con il tecnico che vorrebbe un bomber con discreta tecnica da affiancare a Dovbyk, comunque quasi sicuramente verso la permanenza.

Calciomercato Atalanta News/ Castro, si pensa all'argentino per sostituire Scamacca (23 giugno 2025)

Il club guarda all’estero per qualche colpo in entrata e occhi a movimenti in entrata, piace molto Sulemana ma intanto arrivano conferme importanti e la prima è quella di Mario Pasalic. Il centrocampista era richiesto anche dalla Roma ma alla fine ha deciso di legarsi nuovamente agli orobici e nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto.

Diversa poi la situazione in difesa dove ci sono sirene arabe per Dijmsiti mentre il club vorrebbe assolutamente trattenere Giorgio Scalvini. Il difensore è reduce da un grave infortunio che lo ha frenato notevolmente, il Napoli ha chiesto informazioni ma il giocatore a meno di clamorosi colpi di scena resterà e il club vuole blindarlo, occhio anche ad un possibile rinnovo.