Calciomercato Atalanta news: Ademola Lookman se ne andrà solo davanti a una grande offerta, in entrata si avvicina un giovane (Oggi 30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: ADEMOLA LOOKMAN, ECCO LA CIFRA BASE

Un giovane talento che si avvicina e un big conteso da molti ma che la Dea non ha intenzione di cedere sono al centro dell’attenzione per il calciomercato Atalanta oggi, lunedì 30 giugno 2025. Cominciamo allora dal pezzo forte, che è Ademola Lookman: i nerazzurri bergamaschi hanno ormai sostanzialmente definito gli arrivi di Honest Ahanor e Kamaldeen Sulemana, ma ciò non vuol dire addio sicuro per il nigeriano.

Insomma, un tema che era già stato caldissimo un anno fa rischia di animare ancora una volta il calciomercato Atalanta. Ai tempi Lookman era sulla bocca di tutti per la tripletta nella finale di Europa League che resterà per sempre nella storia dell’Atalanta, in tanti l’avevano corteggiato ma la storia prese una piega diversa da quella di Teun Koopmeiners e alla fine il giocatore rimase a Bergamo.

Pur senza acuti così clamorosi, parliamo comunque di una stagione da 20 gol fra campionato e Champions League, anzi la migliore come continuità di rendimento per Ademola Lookman, motivo per cui l’Atalanta lo venderà solo davanti alla proverbiale “offerta che non si può rifiutare”. C’è anche una cifra: 60 milioni di euro, che è la base sotto la quale la Dea non ha alcuna intenzione di scendere.

D’altronde uno dei vanti della società orobica sono i conti in regola, per cui non c’è urgenza di operare cessioni nel calciomercato Atalanta. I nerazzurri hanno già respinto il corteggiamento del Napoli e la sensazione è che solamente un’offerta decisa da parte di una big della Premier League potrebbe smuovere le arie, sia perché i club inglesi potrebbero soddisfare le richieste dell’Atalanta, sia perché Lookman potrebbe gradire un ritorno da protagonista in Inghilterra.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: SERGEJ LEVAK SI AVVICINA

Di certo il calciomercato Atalanta è sempre caratterizzato da trattative complicate quando si tratta di big in uscita, proprio perché non è facile convincere i bergamaschi – questo vale ad esempio anche per Ederson, secondo alcuni nel mirino dell’Inter in caso di addio di Hakan Calhanoglu. In entrata invece si lavora su un giovane di belle prospettive, cioè il classe 2006 croato Sergej Levak, che ha giocato in questa stagione nella Primavera della Roma, ma sembra destinato a lasciare i giallorossi e piace a tanti dopo un campionato da protagonista, con sette gol e quattro assist.

Ci sono di conseguenza varie pretendenti, fra le quali ad esempio Genoa e Inter, ma i colleghi di Calciomercato.it riferiscono di un chiaro sorpasso da parte dell’Atalanta, che adesso sarebbe in pole position per portare a Bergamo un giocatore del quale tutti gli addetti ai lavori parlano benissimo e che vanta di conseguenza moltissimi estimatori. Potrebbe aiutare il fatto che l’Atalanta è una garanzia quando si tratta di fare crescere giovani talenti, staremo allora a vedere se Sergej Levak sarà un altro colpo di prospettiva all’attivo per il calciomercato Atalanta.