Calciomercato Atalanta news: il club turco vuole offrire 55 milioni per il nigeriano, ma ad oggi la Dea non ha ricevuto nulla (1 settembre 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LOOKMAN AL GALATASARAY?

Il calciomercato Atalanta non si può considerare ancora chiuso. Naturalmente per quanto riguarda i colpi in entrata non ci saranno novità dato che è terminato per tutte le squadre di Serie A, ma in uscita potrebbero esserci novità.

Infatti la telenovela Ademola Lookman non sembra destinata a finire. Per settimane il nigeriano è stato accostato all’Inter, che si è spinta fino a 45 milioni senza però trovare l’accordo con l’Atalanta che non ha voluto cederlo in Italia.

Ieri si paventata la possibilità di vederlo vestire la casacca del Bayern Monaco, ma la proposta di prestito con diritto di riscatto da 28 milioni non ha affatto convinto la Dea che dunque ha preferito tenere in rosa l’eroe di Dublino.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ALTRO CASO OSIMHEN?

Per il calciomercato Atalanta può aprirsi un nuovo scenario sul caso Lookman con il Galatasaray sullo sfondo. Non vi ricorda nulla una trattativa simile? Un attaccante nigeriano in orbita Galatasaray che dopo settimane di voci, si trasferisce in Turchia a settembre.

Esatto, la stessa situazione di Victor Osimhen del Napoli che il 4 settembre 2024 lasciò i partenopei per approdare in Turchia. Trasferimento in prestito che poi l’estate successiva (quella corrente) è diventato definitivo.

Per quanto riguarda Lookman si tratta di una possibile offerta da 55 milioni di euro, ma l’Atalanta ad oggi non ha ricevuto nessuna proposta. In ogni caso, il calciomercato in Turchia chiude il 12 settembre e tutto può succedere.