CALCIOMERCATO ATALANTA, TRATTATIVE ARENATE PER LOOKMAN?

Tiene banco il caso Ademola Lookman per quanto riguarda il calciomercato Atalanta. Il nigeriano non si fa sentire dal club orobico, risultando irreperibile, una sorta di vacanza ingiustificata al posto di presentarsi agli allenamenti e amichevoli.

Mentre tutti davano per fatto il passaggio all’Inter, complice la volontà del giocatore di andare a Milano, i meneghini hanno preso una decisione netta ovvero fermarsi qui, nessun rilancio: o 42/43 milioni di euro o niente.

Se davvero non dovesse concretizzarsi questo passaggio, bisognerà capire con il giocatore cosa fare. Lookman ormai è in guerra con la società, ma la stagione sta per cominciare e l’accordo definitivo con l’Inter tarda ad arrivare…

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUNIZ DOPO RETEGUI

Il calciomercato Atalanta sta facendo un restyling completo dell’attacco. El Bilal Touré è vicino al PSV Eindhoven, in vantaggio netto su Feyenoord e club turchi che hanno sondato il terreno sull’ex attaccante del Stoccarda.

Per il dopo Retegui, ceduto a 70 milioni in Arabia Saudita, c’è Muniz del Fulham come primo nome mentre Krstovic resta come alternativa. Mateta, fresco vincitore della Community Shield con il Liverpool, è invece da depennare.

L’attaccante francese non si muoverà dai rossoblu che quest’anno sono anche impegnati in Europa dopo la vittoria della FA Cup. Insomma, in ogni caso la Dea deve necessariamente accelerare in sede di calciomercato.