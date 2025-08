Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Vavassori piace alle Vespe 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL PUNTO SU LOOKMAN

L’Atalanta sta vivendo una situazione di calciomercato abbastanza complicata dovendo gestire la cessione di Ademola Lookman. L’attaccante è finito da tempo nel mirino dell’Inter, dopo essere anche stato accostato in maniera insistente al Napoli, ed ha messo in chiaro la sua posizione in merito alla possibilità di lasciare il suo club di appartenenza nonostante un contratto in scadenza solo nel 2027.

Il nigeriano, che con la Dea ha vinto il suo primo ed unico trofeo in carriera conquistando l’Europa League 2023/2024, ha deciso di vivere una nuova esperienza altrove a fronte dell’allettante offerta presentata dai milanesi e soprattutto tenendo conto dei discorsi avuti con la proprietà nei mesi passati. L’ex Everton ha appunto lamentato che i bergamaschi non starebbero mantenendo le promesse fatte ma l’Atalanta è di un altro parere.

L’amministratore delegato atalantino Luca Percassi ha spiegato in conferenza stampa che le parti si erano accordate di separarsi solamente a fronte della possibilità che Lookman potesse andare a giocare all’estero, senza vestire la maglia di un’altra compagine italiana. L’offerta presentata un anno fa dal PSG da 20 milioni di euro non era però stata ritenuta congrua alla valutazione fatta per il suo cartellino, così com’è adesso per quella interista.

I 45 milioni proposti da Marotta e Ausilio non sono abbastanza per soddisfare la richiesta da 50 milioni della famiglia Percassi. Intanto il ventisettenne ha disertato le sessioni di allenamento di questa settimana e, stando ai rumors, avrebbe non solo lasciato Bergamo ma pure l’Italia. La speranza dell’Atalanta è quella di ricevere il denaro chiesto per liberarlo, così da trovare anche facilmente un sostituto, e l’ideale sarebbe cederlo ad una squadra straniera come l’Atletico Madrid, alla quale è stato accostato.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LE VESPE SEGUONO VAVASSORI

Il calciomercato dell’Atalanta, anche per questa sessione estiva, risulta sempre attivo pure per quanto riguarda i giovani di talento. I bergamaschi hanno spesso messo le mani su giocatori di grande talento che però, vista la giovane età, hanno avuto bisogno di tempo per crescere fino ad imporsi e ad essere ambiti da altre società considerando pure l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile.

Proprio un elemento del vivaio atalantino è adesso cercato da un club che milita in Serie C visto l’interesse manifestato appunto dalla Juve Stabia nei confronti di Dominic Vavassori. Impegnato con la formazione Under 23, l’attaccante italobrasiliano nato proprio a Bergamo nella passata stagione si è messo in luce firmando in totale quindici reti e quattro assist nelle trentatre presenze collezionate. Staremo a vedere se la Dea deciderà o meno di concederlo in prestito alle Vespe.