Calciomercato Atalanta news: sempre più probabile la permanenza di Ademola a Bergamo, a meno di offerte last minute dall'estero (30 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, LOOKMAN: COSA SI FA?

Continua ad esistere il caso Lookman per quanto riguarda il calciomercato Atalanta, anche a due giorni dalla chiusura della sessione estiva. Dopo settimane caotiche facciamo un attimo il punto della situazione sul nigeriano.

Come ricorderete, Lookman era arrivato addirittura a sparire dai radar di Bergamo dopo aver lasciato una lettera sui social dove accusava Percassi di non aver rispettato le promesse ovvero di cederlo in questo calciomercato.

Ademola è poi tornato a Zingonia per allenarsi, ma ora tutti si domandano la stessa cosa: che fine farà Lookman? Resterà nonostante tutto o se ne andrà sul gong, magari in un top club estero? La situazione si fa interessante.

CALCIOMERCATO ATALANTA, LE PAROLE DI JURIC

Sul calciomercato Atalanta e in particolare Lookman ha parlato Ivan Juric: “Nel mercato qualcosa possiamo fare in 2-3 giorni, su Lookman difficile indovinare quel che accadrà e se rimarrà“. Insomma, regna sempre incertezza.

Ormai che l’Inter è svanita come opportunità, l’unica possibile via lontana da Bergamo sarebbe quella estera. Detto ciò è difficile prevedere un esborso importante da parte di un club come Atletico Madrid e Arsenal a riguardo.

Più probabile che debba essere Lookman a fare un passo indietro, sempre se non l’abbia già fatto in privato, e accettare l’idea di restare a Bergamo come se non fosse successo nulla, riconquistandosi però il cuore dei tifosi.