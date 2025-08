Calciomercato Atalanta news: il nigeriano è in rotta totale con la società bergamasca che però continua a sostenere la sua versione (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, LOOKMAN NON CI STA

Il calciomercato Atalanta resta concentrato sul caso Lookman. Da Bergamo non c’è in realtà tanta agitazione poiché la situazione per Percassi è molto chiara: non c’è stata alcuna promessa pro Inter, come paventato dal giocatore.

Quello che era stato accordato è un addio a cifre congrue solamente all’estero, ad esempio in Premier League o in Liga dove c’è forte l’Atletico Madrid. Gli orobici non vogliono cedere la propria stella né al Napoli, né all’Inter e in nessun’altra squadra in Serie a.

Calciomercato Atalanta News / Tiene banco il caso Lookman, si cerca il post Retegui (4 Agosto 2025)

Intanto Lookman ha nuovamente manifestato la sua volontà di non voler continuare a giocare all’Atalanta saltando questa mattina il secondo allenamento consecutivo. Tra l’altro, oggi era prevista una sessione di allenamento individuale a cui il nigeriano non ha preso parte.

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUNIZ O MATETA?

Il calciomercato Atalanta va però oltre Ademola Lookman. Infatti c’è ancora da capire chi sarà il sostituto di Mateo Retegui, partito per l’Arabia Saudita per la bellezza di 70 milioni complessivi nelle cassa della Dea e 20 all’anno per il calciatore per i prossimi cinque anni.

Calciomercato Atalanta News/ Lookman, è rottura totale: seguiti quattro attaccanti (3 agosto 2025)

Come con Sulemana dal Southampton, l’Atalanta mette nel radar due giocatori della Premier League per migliorare il proprio reparto offensivo. I nomi nel mirino sono Muniz del Fulham e Mateta del Crystal Palace vincitore della FA Cup.

Il centravanti brasiliano è reduce da 17 gol in 57 partite nelle ultime due stagioni di Premier League, trovando un’ottima media gol rispetto alle 5 reti nelle precedenti 42 gare. Per il francese invece parliamo di numeri più alti con 30 centri in 72 match.