Il calciomercato Atalanta si è inserito per riportare Rasmus Hojlund in Italia. Nicola Zalweski ufficiale come nuovo esterno

Calciomercato Atalanta News: Nicola Zalweski torna da Ivan Juric

Dopo un lungo mese la telenovela del calciomercato Atalanta è giunta ad una fine definitiva con Ademola Lookman che nella mattinata di oggi è tornato a Bergamo dove si riunirà con la squadra e dovrebbe mettersi a disposizione del nuovo allenatore Ivan Juric per la prossima stagione o discutere con la società di una nuova destinazione che soddisfi entrambe le parti, cosa che l’Inter non è riuscita a fare.

Calciomercato Napoli News/ Idea last minute, Manna piomba su uno svincolato di lusso! (oggi 19 agosto 2025)

Nel frattempo continuano i casting per l’attaccante che ancora manca dopo la cessione di Retegui e che con molta sicurezza non dovrebbe essere El Bilal Touré per cui si sta cercando una nuova destinazione .

Se per l’attacco i dubbi rimangono ancora molti, la società bergamasca ha chiuso gli acquisti in un altro reparto, quello degli esterni dove per la fascia destra Juric avrà a disposizione Bellanova e l’esperto Zappacosta mentre per la fascia sinistra ci saranno Ahanor e l’ex Inter Nicola Zalweski.

Calciomercato Parma news/ Luvumbo, nuovo nome per l'attacco. Reyna ad un passo dalla firma (19 agosto 2025)

L’esterno polacco dopo il riscatto del mese di giugno da parte di Marotta e Ausilio per circa 6 milioni è stato acquistato dalla Dea come nuovo titolare, ruolo che a Milano difficilmente avrebbe ricoperto, per circa 17 milioni che però il giocatore dovrà riuscire a dimostrare di valere migliorando le prestazioni messe in campo quando era allenato da Juric con la maglia della Roma.

Calciomercato Atalanta News: si inserisce anche la Dea per Rasmus Hojlund

Per l’attacco invece il calciomercato Atalanta si trova in una situazione difficile visto che i principali obiettivi sono tutti sfumati per il rifiuto delle loro squadre di privarsi di giocatori così importanti o per l’inserimento di altre squadre alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche.

Mondiale per Club ogni due anni/ I club europei spingono con la FIFA per rinnovare la formula (19 agosto 205)

Per questo la dirigenza della Dea sta valutando nuovi nomi, l’ultimo dei quali sarebbe un giocatore già passato da Bergamo qualche stagione fa, il classe 2002 danese Rasmus Hojlund che troverà sempre meno spazio al Manchester United dopo l’acquisto di Benjamin Sesko.

Il ragazzo è stato venduto dall’Atalanta solo 2 stagioni fa per quasi 80 milioni e ora potrebbe tornare per la metà, su di lui però ci sono diverse squadre come Milan e Napoli che possono offrire un pedigree più importante e la possibilità di essere allenato da due grandi tecnici come Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Le alternative valide sono quindi quelle del nigeriano del Genk Tolu Arokodare e del brasiliano del Fulham Rodrigo Muniz che però nella prima partita di Premier League è sembrato lanciare un messaggio ai suoi tifosi sulla sua permanenza anche nella prossima stagione.