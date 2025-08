Calciomercato Atalanta, il club nerazzurro lavora sia in entrata che in uscita. Continua a tenere banco il futuro di Ademola Lookman.

Calciomercato Atalanta news, è rivoluzione nel reparto offensivo

Il calciomercato Atalanta vede il reparto offensivo come totale priorità per la società nerazzurra che vuole rinforzare la rosa dopo importanti addii in questa sessione di mercato. Ma oltre a ciò ci sono diverse cose da valutare, in particolare la situazione legata ad Ademola Lookman e ora arrivano interessanti novità con l’Atalanta che dice no.

Dopo aver ceduto Mateo Retegui per quasi 70 milioni in Arabia e Ruggeri all’Atletico Madrid il club nerazzurro ha deciso di rifiutare l’offerta dell’Inter per Lookman e trattenere cosi l’attaccante nigeriano. Il giocatore cosi potrebbe rinnovare con il club, le parti al momento non dovrebbero risentirsi per un nuovo accordo e quindi i nerazzurri blindano il loro attaccante.

Ma non solo Lookman perchè la Dea raddoppia e potrebbe prendere due rinforzi nel reparto offensivo, in primo luogo serve il sostituto di Retegui e si guardano alcuni profili in serie A o all’estero e si valutano le opzioni migliori. In pole per l’attacco c’è il giovane attaccante del Genk Arokodare, considerato da molti come il nuovo Lukaku in Belgio.

Calciomercato Atalanta news, occhio ai rinforzi in attacco

Il calciomercato Atalanta vede come priorità l’affondo per un attaccante e come detto Arokodare è la priorità ma occhio anche alle alternative e tra queste spunta Krstovic del Lecce, giocatore in uscita dal club giallorosso. Il giocatore ha una valutazione di 30 milioni di euro mentre è più difficile l’affare Raspadori.

Il giocatore del Napoli è nel mirino anche dell’Atletico Madrid, pronto a versare 30 milioni di euro ma al momento Antonio Conte vuole la permanenza del giocatore e sembrano quindi allontanarsi le sirene di mercato per l’ex Sassuolo. C’è da registrare inoltre il no di Federico Chiesa che non sembra interessato all’opzione Atalanta e aspetta le big della serie A verso fine Agosto.

Su Chiesa ci sono Milan e Napoli ed occhio a ribaltoni con l’interesse anche dell’Inter. In difesa l’Atalanta sembra poi orientata a registrare tutte le offerte su Scalvini ed anche su Hien, nel mirino anche dell’Inter ma ora blindato dai nerazzurri e vicino al rinnovo di contratto con la società bergamasca.