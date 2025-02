CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ECCO MALDINI

Il calciomercato Atalanta sta lavorando tantissimo in queste ultime ore di calciomercato. La notizia più importante è l’acquisto ufficiale di Daniel Maldini, centrocampista offensivo del Monza che ha già firmato il contratto con la Dea. Il prodotto del Settore Giovanile del Milan è stato pagato 14 milioni, ma solo 7 sono finiti nelle tasche del Monza poiché al momento della cessione i rossoneri si erano tenuti una clausola di futura rivendita del 50% dunque 7 milioni sono stati girati direttamente al Milan.

La Dea aggiunge dunque un nuovo tassello al proprio attacco, anche se un giocatore dovrebbe partire e ci riferiamo a Nicolò Zaniolo. Per l’ex Roma c’è forte la Fiorentina che però sta prima sbrigando altre trattative in questo momento.

Inoltre bisognerà attendere di strappare l’accordo finale con il Galatasaray che detiene un obbligo di riscatto al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali, un dettaglio che sta rallentando la chiusura ufficiale della trattativa.

L’idea del calciomercato della Fiorentina è di pagare la metà del prestito oneroso fissato dall’Atalanta con il Galatasaray e metà dell’ingaggio che attualmente paga la Dea al ragazzo Insomma, l’intesa è vicina ma bisogna aggiustare questi aspetti burocratici.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SORPASSO SU BERTOLA

Il calciomercato Atalanta si sviluppa anche in difesa. Per avere una rosa sempre più completa, i bergamaschi hanno bisogno di aggiungere un profilo al reparto arretrato e la società lombarda sembra averlo trovato in Serie B.

Si tratta di Nicolò Bertola dello Spezia, classe 2003 di Carrara che questa stagione ha giocato 19 partite segnando anche 3 gol e 1 assist, un ottimo score per un difensore centrale. Ambito da tutti, alla fine l’ha spuntata l’Atalanta.

Su di lui c’erano anche Juventus, Inter e Napoli, ma nessuna è andata all’assalto del giocatore. I bianconeri sono alle prese con un profilo più internazionale, i nerazzurri sono abbastanza tranquilli mentre i campani puntano Comuzzo.