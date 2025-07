CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SFIDA COM LA ROMA PER MIKAUTADZE

Il calciomercato Atalanta necessita di un nuovo attaccante. La cessione di Retegui, di cui parleremo più tardi, ha lasciato un vuoto importante a Bergamo con il capocannoniere della Serie A che firmerà per il club arabo dell’Al Qadsiah.

Gli orobici giustamente non vogliono farti trovare impreparati e la società ha già individuato il possibile sostituto dell’italo-argentino ovvero Georges Mikautadze del Lione che ha una valutazione intorno ai 25 milioni.

L’ex Metz e Ajax è seguito anche dalla Roma, ma ora l’Atalanta come ovvio che sia gode di una situazione economica importante proprio grazie all’addio di Retegui. Inoltre, il Lione ha problemi economici e dunque non potrà nemmeno tergiversare troppo.

CALCIOMERCATO ATALANA NEWS, CIFRA INCREDIBILE PER RETEGUI

Il calciomercato Atalanta ha messo a referto una delle cessioni più importanti della propria storia. Retegui infatti andrà in Arabia Saudita, precisamente all’Al Qadsiah, per 65 milioni di euro di cui 3.25 da versare nelle casse dell’Estudiantes come percentuale di solidarietà.

Secondo Gianluca Di Marzio da Sky, Retegui e l’Atalanta erano vicinI al rinnovo per 4 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto a quest’anno, ma la cifra dell’Al Qadisah era veramente clamorosa con un contratto di quattro anni più opzione per il quinto a 15,5 milioni di euro a stagione netti più bonus.

Insomma, la Dea ha fatto di tutto per convincere il bomber ex Tigre che però, dopo aver consultato la famiglia per avere più chiara la situazione, ha deciso di rifiutare la proposta bergamasca per accettare quella dell’Arabia Saudita.