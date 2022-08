CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk al Torino, Freuler in Premier, piace Azzi

Calciomercato Atalanta news, Freuler al Nottingham ed Azzi nel mirino

La dirigenza dell’Atalanta continua a cercare nuovi rinforzi da consegnare a mister Gian Piero Gasperini in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. In uscita però i bergamaschi hanno da poco completato la cessione al Nottingham Forest di Remo Freuler, svizzero che firma dunque un contratto quinquennale con gli inglesi dopo aver espresso la sua intenzione di salutare la Dea al termine della passata stagione. Stando alle indiscrezioni, nelle casse dei nerazzurri vanno 9 milioni di euro più bonus.

Palomino, controanalisi confermano positività al doping/ Rischia 2 anni di squalifica

Nel frattempo i lombardi si confermano una delle società più attente ai giovani di prospettiva vista la trattativa in corso con il Modena per l’acquisto di Paulo Azzi, attaccante diciottenne. Stando a quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, i gialloblu avrebbero respinto al mittente la prima offerta ricevuta appunto dall’Atalanta che però potrebbe presto rilanciare e ci sarebbe più di un segnale positivo perchè l’operazione possa andare a buon fine.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ilicic e Miranchuk in stand by, Pinamonti rimane lontano

Calciomercato Atalanta news, ufficiale Aleksey Miranchuk al Torino

In questa sessione di calciomercato estivo l’Atalanta ha da poco completato la cessione di Aleksey Miranchuk al Torino. In partenza già a gennaio, Miranchuk era stato trattenuto negli ultimi giorni da mister Gasperini aspettando di capire su quali attaccanti potrà contare nella stagione che sta ufficialmente per cominciare. Sulla nota ufficiale pubblicata dal sito dei granata si può leggere: “Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk. Tutta la Società accoglie Alexey Miranchuk con un cordiale benvenuto a Torino: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Parisi e Pinamonti lontani, Muriel e Freuler in Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA