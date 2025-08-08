Calciomercato Atalanta news: al nigeriano verrà applicata una multa e la trattenuta sullo stipendio di agosto. Intanto l'Arsenal sonda (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, DALLA PREMIER IL DOPO RETEGUI

Il calciomercato Atalanta prosegue con la ricerca del sostituto di Mateo Retegui. L’ex Genoa, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere in Serie A con la Dea, ha salutato Bergamo trasferendosi in Arabia Saudita firmando un quinquennale da 20 milioni a stagione.

Calciomercato Atalanta news/ Ansia per Lookman!

L’Atalanta da questo passaggio ha incassato ben 70 milioni e parte di questo bottino verrà naturalmente investito per il sostituto dell’ex punta del Tigre. Come racconta La Gazzetta dello Sport, gli orobici sono in missione a Londra per Muniz.

Si stringe infatti col Fulham per il bomber brasiliano, capace di segnare 26 reti in 97 presenze con il club bianconera, 8 di questi siglati la scorsa stagione. Nel 2021 il club inglese ha speso 8 milioni per strapparlo dal Flamengo.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (oggi 6 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, LA DEA SPERA NELL’ARSENAL…

Il calciomercato Atalanta continua a vivere da sperata in casa con Lookman. Anzi, per l’esattezza nemmeno nella stessa casa: il nigeriano infatti non si sta allenando con la Dea, né in gruppo né prendendo parte a sessioni personalizzate.

Lookman è tutt’ora irreperibile per il quarto giorno di fila senza nemmeno una giustificazione ufficiale, se non ovviamente quella di voler andare all’Inter che però non basta per chiudere un occhio. In ogni caso la Dea lo aspetta al varco.

Calciomercato Atalanta News/ Lookman non si fa più trovare, la Juve Stabia vuole un giovane (6 agosto 2025)

Ovviamente lo rispetterà a livello di privacy, ma la multa e la trattenuta sullo stipendio di agosto saranno applicate. L’Atalanta intanto si sfrega le mani circa l’interessamento da parte dell’Arsenal che sarebbe la miglior soluzione per i nerazzurri di Bergamo.