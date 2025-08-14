Il calciomercato Atalanta ruota quasi tutto su Ademola Lookman e nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi qualcosa. Intanto si lavora al sostituto.

Calciomercato Atalanta news, la società è in difficoltà

Il calciomercato Atalanta vede una squadra che sta provando a fare una totale rivoluzione di mercato quest’estate, partita con l’addio di Gasperini e l’arrivo sulla panchina di Ivan Juric. Servono rinforzi ma allo stesso tempo il club è alle prese con una delle grane peggiori degli ultimi anni, ovvero la trattativa relativa al futuro di Ademola Lookman.

Il club orobico ha rifiutato l’offerta dell’Inter da 42 milioni di euro più bonus ma ora le parti dovranno trovare una soluzione nei prossimi giorni. Lookman è andato via dall’Italia e non si allena con la squadra, riceverà sicuramente una pesante multa ma intanto l’Atalanta lavora sul mercato e la trattativa per il nigeriano è in fase di evidente stallo.

Oltre a Lookman l’Inter valuta alternative come Nkunku e Sancho e c’è una situazione di attesa per il club orobico con l’Atalanta che non può trattenere ormai il giocatore e che attende offerte. Intanto in questi giorni il presidente Percassi è stato in Inghilterra e la società ha visto vari nomi per l’attacco, intrigano due in particolare.

Calciomercato Atalanta news, Percassi lavora per il doppio affondo

A prescindere dall’operazione Lookman il calciomercato Atalanta potrebbe vedere due importanti rinforzi nel reparto offensivo e in primo luogo la priorità è Muniz del Fulham, giocatore che nelle idee di Juric e di Percassi dovrà prendere il posto di Retegui in rosa e alternarsi cosi con Scamacca, reduce comunque da un gravissimo infortunio.

Situazione particolare ma l’Atalanta vorrebbe rinforzare anche il ruolo di esterno offensivo e nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino anche il paraguaiano Enciso, di proprietà del Brighton. Il giocatore è in uscita dal club inglese e la società lo vorrebbe regalare a Juric, possibile affare da prestito con diritto di riscatto.

Intanto occhio anche al futuro del difensore Dijmsiti, capitano e leggenda del club nerazzurro. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore è finito nel mirino del Milan, a caccia di un profilo di esperienza per il reparto e Tare lo avrebbe individuato in lui, si lavora al mercato ed occhio quindi a questa interessante opportunità. L’Atalanta ovviamente vorrebbe trattenerlo.