Calciomercato Atalanta news: l'attaccante del Fulham si avvicina prepotentemente al club di Bergamo, ottenuto lo sconto (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUNIZ SOSTITUISCE RETEGUI

il calciomercato Atalanta ha trovato l’accordo con il Fulham per Muniz. Dopo la cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita per un totale di 70 milioni e un maxi ingaggio all’ex Tigre e Genoa da 20 milioni all’anno per cinque stagioni.

L’Atalanta ha messo nel mirino diversi centravanti, ma alla fine colui che vestirà la maglia nerazzurra è il brasiliano per una cifra leggermente inferiore ai 40 milioni vista la disponibilità mostrata dalla società bianconera.

I Percassi avevano fretta di voler chiudere l’accordo e dunque tra 48/72 ore dovrebbe arrivare addirittura l’ufficalità. Salta dunque l’idea Mateta del Crystal Palace che piaceva parecchio ma aveva una valutazione più alta.

CALCIOMERCATO ATALANTA, KRSTOVIC RESTA PISTA CALDA

Il calciomercato Atalanta non smette di osservare la pista Krstovic. L’attaccante del Lecce è seguito anche da altre società italiane come ad esempio Milan e Roma, ma entrambe sembrano avere altri piani per la testa in attacco.

I rossoneri ora sembrano puntare su Hojlund in prestito con diritto di riscatto oppure Vlahovic a titolo definitivo dalla Juventus. I giallorossi d’altro canto stanno accelerando per quanto riguarda l’arrivo di Fabio Silva.

Tecnicamente con 30 milioni più i 40 di Muniz, la Dea potrebbe acquistare entrambi solamente con la cessione di Retegui. Bisognerà vedere però cosa accadrà perché tra poco ci sarà di capire definitivamente il piano Lookman.