CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Muriel piace alla Roma, c’è Pinamonti. Bologna su Ilicic

L’Atalanta, così come altre grandi squadre del nostor campionato, deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori ed anche questa sessione di calciomercato estivo non fa certo eccezione. Nello specifico, dopo il nuovo ritorno di fiamma del Newcaslte per Duvan Zapata, in queste ore si registra anche l’interesse espresso dalla Roma nei confronti di Luis Muriel, attaccante che piace al tecnico Mourinho.

Stando alle indiscrezioni, bergamaschi e capitolini potrebbero intavolare i discorsi non solo per il colombiano ma anche per altri calciatori come Stephan El Shaarawy, finito ai margini del progetto giallorosso, così come di Mario Pasalic, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, senza dimenticare Aleksej Miranchuk e Carles Perez, entrambi intenzionati a trovarsi una nuova sistemazione. Per rimpiazzare Muriel il profilo più seguito dall’Atalanta resta Andrea Pinamonti dell’Inter con la punta che pare essere più lontana dal Monza, altro club a lui interessato.

Calciomercato Atalanta news, il Bologna ci crede per Ilicic

Aspettando ulteriori novità in merito a colpi di calciomercato in entrata, l’Atalanta valuta anche la posizione di Josip Ilicic. Amato sia dal club che dai tifosi, lo sloveno è reduce da una stagione molto difficile a causa di diversi problemi che lo hanno a lungo tenuto lontano dal campo ma comunque sotto contratto fino al giugno del 2023. Il Bologna sarebbe fortemente intenzionato ad accaparrarselo e secondo La Gazzetta dello Sport proporrebbe un prestito con ingaggio in parte pagato dalla stessa Dea anche se si parla pure dell’eventualità che lo sloveno rescinda il suo contratto per poi accasarsi altrove.

