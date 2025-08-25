Calciomercato Atalanta News: si insegue sempre Yunus Musah ma prima deve uscire Brescianini, quale futuro per Ademola Lookman?

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: MUSAH LA PRIORITÀ

In questo momento il calciomercato Atalanta ha una sola priorità: quella di mettere sotto contratto Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 è il prescelto per completare la mediana della Dea, che ha la necessità di trovare un profilo di livello che permetta di far rifiatare l’inossidabile Marten De Roon.

Video Atalanta Pisa (1-1)/ Gol e highlights: Scamacca rimedia all'autorete di Hien! (Serie A, 24 agosto 2025)

Musah sembra essere il nome giusto: la Dea infatti starebbe preparando un’offerta da 25 milioni di euro (da capire la formula) da consegnare al Milan, dove Musah ha comunque giocato parecchio (79 partite) senza però segnare, e in generale senza entrare davvero nel cuore dei tifosi e degli allenatori che ha avuto.

Lo statunitense rimane in uscita dal mondo rossonero, l’Atalanta è pronta ad approfittarne ma a una condizione: lo abbiamo scritto poco fa parlando del Napoli, si tratta della cessione di Marco Brescianini. Il classe 2000, che tra l’altro è cresciuto proprio nel Milan, piace molto ai partenopei e la Dea è disposta a cederlo.

DIRETTA/ Atalanta Pisa (risultato finale 1-1): traversa di Scamacca! (24 agosto 2025)

Solo dopo aver finalizzato questa operazione, eventualmente, il calciomercato Atalanta potrà rivolgersi al Milan e mettere sul tavolo la proposta concreta e ufficiale per Musah. Un intreccio che in questi ultimi giorni di agosto potrebbe arrivare a una conclusione positiva per tutti, ma perché sia così i vari pezzi si devono incastrare e potrebbe non essere immediato.

IL FUTURO DI LOOKMAN DA SCRIVERE

Se il calciomercato Atalanta porta avanti la trattativa per Musah, parallelamente deve risolvere la grana Ademola Lookman. Ormai lo scenario è noto e sarebbe superfluo riportarlo per l’ennesima volta; basti dire che, dopo che l’Inter si è ritirata dalla corsa (o si è vista respingere definitivamente dalla Dea), il nigeriano è tornato a disposizione di Ivan Juric ma nei fatti da separato in casa, avendo già rilasciato dichiarazioni pesanti nei confronti della sua società e aver più che esplicitato la sua ferma volontà di cambiare aria, e di non giocare più con la maglia dell’Atalanta. Ecco: peccato che in questo momento lo dovrebbe fare.

DIRETTA/ Roma Atalanta Primavera (risultato finale 0-1): la Dea vince in trasferta! (24 agosto 2025)

A dire il vero Lookman non è stato convocato per la prima di Serie A che gli orobici hanno pareggiato a Bergamo contro il Pisa, continua ad allenarsi da solo e il suo futuro è tutto da scrivere. Luca Percassi è rimasto fermo sulla sua decisione: chi vuole il calciatore deve pagare il giusto prezzo. Le squadre interessate ci sarebbero (non solo l’Inter ma anche il Napoli e la Juventus, senza parlare dell’estero) ma il prezzo scoraggia e quanto accaduto nelle scorse settimane non è certamente un bello spot per Lookman, che potrebbe essersi fatto la fama di calciatore “bizzoso” e pronto all’addio anche con un contratto in essere. Non che sia il solo nel calcio di oggi, intendiamoci; qui però si parla di lui, vedremo cosa succederà.