Calciomercato Atalanta News: si insegue sempre Yunus Musah ma prima deve uscire Brescianini, quale futuro per Ademola Lookman?
CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: MUSAH LA PRIORITÀ
In questo momento il calciomercato Atalanta ha una sola priorità: quella di mettere sotto contratto Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 è il prescelto per completare la mediana della Dea, che ha la necessità di trovare un profilo di livello che permetta di far rifiatare l’inossidabile Marten De Roon.
Musah sembra essere il nome giusto: la Dea infatti starebbe preparando un’offerta da 25 milioni di euro (da capire la formula) da consegnare al Milan, dove Musah ha comunque giocato parecchio (79 partite) senza però segnare, e in generale senza entrare davvero nel cuore dei tifosi e degli allenatori che ha avuto.
Lo statunitense rimane in uscita dal mondo rossonero, l’Atalanta è pronta ad approfittarne ma a una condizione: lo abbiamo scritto poco fa parlando del Napoli, si tratta della cessione di Marco Brescianini. Il classe 2000, che tra l’altro è cresciuto proprio nel Milan, piace molto ai partenopei e la Dea è disposta a cederlo.
Solo dopo aver finalizzato questa operazione, eventualmente, il calciomercato Atalanta potrà rivolgersi al Milan e mettere sul tavolo la proposta concreta e ufficiale per Musah. Un intreccio che in questi ultimi giorni di agosto potrebbe arrivare a una conclusione positiva per tutti, ma perché sia così i vari pezzi si devono incastrare e potrebbe non essere immediato.
IL FUTURO DI LOOKMAN DA SCRIVERE
Se il calciomercato Atalanta porta avanti la trattativa per Musah, parallelamente deve risolvere la grana Ademola Lookman. Ormai lo scenario è noto e sarebbe superfluo riportarlo per l’ennesima volta; basti dire che, dopo che l’Inter si è ritirata dalla corsa (o si è vista respingere definitivamente dalla Dea), il nigeriano è tornato a disposizione di Ivan Juric ma nei fatti da separato in casa, avendo già rilasciato dichiarazioni pesanti nei confronti della sua società e aver più che esplicitato la sua ferma volontà di cambiare aria, e di non giocare più con la maglia dell’Atalanta. Ecco: peccato che in questo momento lo dovrebbe fare.
A dire il vero Lookman non è stato convocato per la prima di Serie A che gli orobici hanno pareggiato a Bergamo contro il Pisa, continua ad allenarsi da solo e il suo futuro è tutto da scrivere. Luca Percassi è rimasto fermo sulla sua decisione: chi vuole il calciatore deve pagare il giusto prezzo. Le squadre interessate ci sarebbero (non solo l’Inter ma anche il Napoli e la Juventus, senza parlare dell’estero) ma il prezzo scoraggia e quanto accaduto nelle scorse settimane non è certamente un bello spot per Lookman, che potrebbe essersi fatto la fama di calciatore “bizzoso” e pronto all’addio anche con un contratto in essere. Non che sia il solo nel calcio di oggi, intendiamoci; qui però si parla di lui, vedremo cosa succederà.