Calciomercato Atalanta news: il nuovo centrocampista della Dea arriva dal Milan. Per il reparto arretrato si pensa a Comuzzo e Geertruida (31 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, LOOKMAN RESTA

Il calciomercato Atalanta sta per terminare e alla fine la telenovela Lookman si è risolta come l’anno scorso: tante parole (stavolta anche di più), molti scenari diversi e in definitiva il calciatore che rimane a Bergamo nonostante tutto.

Nel 2024 era il PSG, quest’anno è stata l’Inter che si è spinta fino a 45 milioni. Percassi però era stato chiaro con il nigeriano, dicendo che sarebbe partito solo per andare all’estero dunque niente Napoli e nemmeno i meneghini.

DIRETTA/ Parma Atalanta (risultato finale 1-1): Pasalic, poi Cutrone! (Serie A, 30 agosto 2025)

Lookman non ha ancora giocato le prime due di campionato tra infortunio da smaltire e naturalmente una situazione complicata. Quello che Juric spera è che si possa mettere tutto alle spalle, potendolo impiegare già dalla terza giornata.

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUSAH AFFARE FATTO

Il calciomercato Atalanta non è solo Lookman. Tra ieri e oggi è stato trovato l’accordo per Musah che lascia il Milan dopo aver svolto l’intera preparazione con Allegri e giocato la partita vinta contro il Lecce per 2-0 con reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Calciomercato Atalanta news/ Lookman, resta il caso. Juric: "Non si sa cosa accadrà..." (30 agosto 2025)

Sul nazionale statunitense c’era forte il Napoli di Antonio Conte e il Nottingham Forest, ma alla fine il futuro di Musah sarà ancora in Lombardia. Juric potrà dunque accogliere un innesto importante per la zona nevralgica del campo.

In difesa i profili attenzionati sono Comuzzo e Geertruida, ma vviamente non sarà facile perché il tempo a disposizione è poco. Nel primo caso la Fiorentina non vuole perdere il proprio baluardo difensivo mentre per l’olandese c’è concorrenza.