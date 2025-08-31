Calciomercato Atalanta news: il nuovo centrocampista della Dea arriva dal Milan. Per il reparto arretrato si pensa a Comuzzo e Geertruida (31 agosto 2025)
CALCIOMERCATO ATALANTA, LOOKMAN RESTA
Il calciomercato Atalanta sta per terminare e alla fine la telenovela Lookman si è risolta come l’anno scorso: tante parole (stavolta anche di più), molti scenari diversi e in definitiva il calciatore che rimane a Bergamo nonostante tutto.
Nel 2024 era il PSG, quest’anno è stata l’Inter che si è spinta fino a 45 milioni. Percassi però era stato chiaro con il nigeriano, dicendo che sarebbe partito solo per andare all’estero dunque niente Napoli e nemmeno i meneghini.
Lookman non ha ancora giocato le prime due di campionato tra infortunio da smaltire e naturalmente una situazione complicata. Quello che Juric spera è che si possa mettere tutto alle spalle, potendolo impiegare già dalla terza giornata.
CALCIOMERCATO ATALANTA, MUSAH AFFARE FATTO
Il calciomercato Atalanta non è solo Lookman. Tra ieri e oggi è stato trovato l’accordo per Musah che lascia il Milan dopo aver svolto l’intera preparazione con Allegri e giocato la partita vinta contro il Lecce per 2-0 con reti di Loftus-Cheek e Pulisic.
Sul nazionale statunitense c’era forte il Napoli di Antonio Conte e il Nottingham Forest, ma alla fine il futuro di Musah sarà ancora in Lombardia. Juric potrà dunque accogliere un innesto importante per la zona nevralgica del campo.
In difesa i profili attenzionati sono Comuzzo e Geertruida, ma vviamente non sarà facile perché il tempo a disposizione è poco. Nel primo caso la Fiorentina non vuole perdere il proprio baluardo difensivo mentre per l’olandese c’è concorrenza.