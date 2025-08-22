Calciomercato Atalanta, la società vuole accontentare Juric e regalargli gli ultimi nomi per rinforzare la rosa. Intanto c'è ancora l'intrigo Lookman.

Calciomercato Atalanta, occhio alle possibili sorprese

Il calciomercato Atalanta è tutt’altro che finito ed il club nerazzurro vuole rinforzare in alcuni reparti la rosa, reparti dove forse sente di essere ancora scoperta e l’obiettivo è accontentare Ivan Juric in tutto e per tutto. La squadra necessita di rinforzi specialmente in difesa e in questo momento ci sono movimenti per quel che riguarda la fascia sinistra.

Il sogno in casa orobico era riportare a casa Gosens ma il giocatore è incedibile per la Fiorentina ed il precampionato non ha fatto altro che aumentare questa certezza, cosi i nerazzurri valutano alternative e ha sondato varie opzioni sul mercato, tutte abbastanza interessanti. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo che intriga i vertici nerazzurri, il club ci pensa davvero.

Secondo alcune indiscrezioni l’Atalanta ha messo nel mirino Tyrell Malacia, terzino olandese di proprietà del Manchester United. Il giocatore è reduce da un prestito al Psv ma l’obiettivo del club bergamasco è provare a strappare un nuovo interessante colpo, un affare che potrebbe chiudersi quindi in prestito con diritto di riscatto, o obbligo ma a determinate condizioni.

Calciomercato Atalanta, si lavora per rinforzare il centrocampo

Se in attacco il club ha completato le cose con gli arrivi di Sulemana e Krstovic il calciomercato Atalanta vede invece possibili novità negli altri reparti e occhio alla situazione di Palestra che sembra vicino all’addio. Il giovane talento del club è ad un passo dal Cagliari che lo ha scelto come erede di Zortea, approdato invece al Bologna.

Una trattativa in divenire ma le parti sono sempre più vicine a chiudere, si lavora per un accordo a titolo definitivo ma con possibile recompra per la Dea. Occhio poi a possibili rinforzi in difesa dell’ultim’ora, tutto legato anche alle uscite ma la società studia nomi specialmente all’estero e valuta giovani talenti da mettere nel mirino. Nelle prossime ore occhio all’assalto a Musah.

Il centrocampista americano è in uscita dal Milan o meglio può partire per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, l’Atalanta ci pensa e occhio che per un nuovo arrivo potrebbe esserci una cessione e ancora da valutare il futuro di Mario Pasalic che ha appena rinnovato ma che è sempre nel mirino della Roma del suo ex mentore Gasperini.