Calciomercato Atalanta News: le possibilità in attacco

Il calciomercato Atalanta in questo momento non può che essere concentrato sulla ricerca di un nuovo attaccante che possa garantire lo stesso apporto offensivo che Retegui è riuscito a dare lo scorso anno vincendo la classifica cannonieri, non dimenticandosi però della presenza di Scamacca e di Touré in rosa. La scelta sembra essere rimasta tra soli due giocatori ma il peso dell’attacco potrebbe anche essere ereditato da Lookman che nonostante abbia ricevuto la promessa di essere ceduto in caso di una giusta offerta, potrebbe rimanere a Bergamo.

I due obiettivi principali sono Lucca e Mikautadze, due profili molto diversi tra loro sia per le caratteristiche dei giocatori sia per il costo, l’attaccante dell’Udinese è il preferito in quanto conosce già il calcio della Serie A ma il georgiano potrebbe arrivare con un netto risparmio permettendo alla dirigenza di investire in altre zone del campo. Bisognerà poi vedere se Juric deciderà di confermare il 3-4-2-1 con cui Gasperini ha giocato negli ultimi anni o se preferirà importare il suo 3-5-2 che quindi obbliga la squadra a schierare un giocatore offensivo in meno.

Protagonista del calciomercato Atalanta potrebbe essere nuovamente l’Arabia Saudita visto che dopo la cessione di Retegui alcuni club si sono detti interessati ad acquistare il centrocampista brasiliano Ederson e soprattutto disposti a mettere sul piatto i 60 milioni richiesti dai bergamaschi. Sulle tracce del giocatore ci sono l’Al Hilal di Inzaghi che già lo aveva contattato prima del Mondiale per Club, e l’Al Ahli campione d’Asia che punta alla vittoria del campionato ma ha perso Gabri Veiga e Roberto Firmino, mentre si aspetta un’offerta il giocatore ha già fatto sapere di essere disposto ad accettare la destinazione.

Al suo posto i neroblu proveranno ad acquistare un giovane talento inglese, vincitore dell’ultimo Europeo Under 21 e cresciuto nell’Academy del Manchester City, James McAtee, trequartista o mezzala classe 2002 che ha il contratto in scadenza nel 2026 e su cui la Dea potrebbe risparmiare qualcosa. Il suo valore è di 20 milioni ma la richiesta dei citizens è superiore, per la situazione contrattuale però gli inglesi potrebbero accettare un’offerta che si avvicini al suo valore a meno che non abbiano la certezza di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo del ragazzo.