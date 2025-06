CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: MOTTA, PALLADINO, JURIC I VERI CANDIDATI

Entra nel vivo per il calciomercato dell’Atalanta la scelta del nuovo allenatore che va a sostituire Gasperini. L’addio tra il Gasp e l’Atalanta alla fine è stato giustamente soft: doloroso ma pacato nei modi e nella risoluzione. Nove anni di battaglie comuni e di tanti successi non potevano portare ad un epilogo diverso: il legame rimane indistruttibile, “per sempre”. Sappiamo che Percassi ha chiesto a Gasperini di aiutarlo nella scelta del successore.

A parte i nomi a vanvera girati intorno al calciomercato Atalanta, possiamo affermare con certezza che la rosa dei candidati per il ruolo di nuovo allenatore dell’Atalanta si sono ridotti a tre: Thiago Motta, Palladino e Juric.

Tutti questi allenatori sono figli di Gasperini, hanno giocato per lui e sono cresciuti con le sue idee calcistiche. Motta era il più scontato, ed è anche il primo nome uscito come rumors del calciomercato Atalanta. Ha avuto una esperienza non positiva alla Juventus ma come leader e come allenatore è stimatissimo e rimane molto quotato.

Un secondo nome era già spuntato lo scorso anno in chiave calciomercato Atalanta: è Palladino, emergente ottime stagioni a Monza e Firenze, altro nome graditissimo a Gasp. Di lui rimane il dubbio del carattere spigoloso e un pò fumantino. ma nessuno ci toglie dalla testa che abbia lasciato improvvisamente la Fiorentina nel giorno dell’addio di Gasperini proprio per farsi trovare pronto ad una possibile chiamata da Bergamo.

Il terzo nome uscito poche ore fa, Juric, ha una sua coerenza, è anch’egli un fedelissimo dell’ex tecnico nerazzurro che ha speso per lui sempre grandi elogi, però fa rabbrividire se pensiamo a cosa ha combinato quest’anno. Ha fatto quasi retrocedere la Roma e ha fatto disastri anche in Premier con il Southampton, ottenendo un record storico negativo per l’Inghilterra.

I dialoghi proseguono, il calciomercato Atalanta non può sbagliare la scelta. Gasperini mette la mano sul fuoco per tutti e tre anche se ha dato la priorità a Motta. Vedremo se Percassi alla fine lo seguirà.