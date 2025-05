Calciomercato Atalanta News: Rayan Cherki il nuovo talento per Gasperini

Ormai manca solo l’annuncio ufficiale ma il rapporto tra Gasperini e la Dea dovrebbe continuare anche la prossima stagione e per molte ancora a venire, dietro a questa scelta c’è sicuramente la volontà di continuare il rapporto con la squadra che lo ha reso grande e la mancanza di offerte da altri top club italiani. Il calciomercato Atalanta ora dovrà premiare il tecnico che ha deciso di rimanere e soddisfarlo con acquisti mirati nelle zona di campo segnalate come più in difficoltà e per sostituire le eventuali cessioni irrinunciabili che la società bergamasca completerà in estate.

Gasperini rinnovo vicino con l’Atalanta/ Da Farioli a Conte, il valzer estivo degli allenatori

L’acquisto che il calciomercato Atalanta vorrà completare ad ogni costo è quello che stanno cercando di completare da diversi mesi, quello del trequartista francese 2003 Rayan Cherki, uno degli ultimi gioielli della cantera dell’Olympique Lyonnais arriva dalla migliore stagione in carriera con 8 gol e 11 assist in 30 partite di Ligue 1 e ha attirato su di sé gli occhi di diversi club.

DIRETTA/ Genoa Atalanta (risultato finale 2-3): la decide Retegui! (Serie A, 17 maggio 2025)

Il suo valore è di 40 milioni almeno e su di lui c’è l’interesse di numerosi club europei come il Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen e il Liverpool ma l’Atalanta per convincere i francesi potrebbe decidere di inserire nella trattativa un giocatore come Maldini o Samardzic, che giocano nella stessa posizione e hanno ottenuto poche presenze.

Calciomercato Atalanta News: Ederson verso la cessione

Il calciomercato Atalanta ci ha abituato ogni finestra di mercato a concludere grandi cessioni di giocatori che prima della loro esperienza in neroblu non si pensava potessero arrivare a quel livello, la prossima estate quindi il più probabile a lasciare Bergamo potrebbe essere Ederson, centrocampista brasiliano di venticinque anni che in 36 partite in Serie A ha realizzato 4 gol e 2 assist. Il club disposto a tutto per averlo sembrerebbe essere il Manchester United che avrebbe messo sul piatto 75 milioni per farlo diventare il nuovo pilastro del centrocampo dei red devils.

DIRETTA/ Roma Atalanta Primavera (risultato finale 4-1): i giallorossi vincono ancora! (16 maggio 2025)

Gli indiziati del calciomercato Atalanta per prendere il posto di Ederson nel centrocampo neroblu sono due ed entrambi potrebbero arrivare a Bergamo rinforzando ulteriormente quella zona di campo dove l’unico insostituibile è de Roon, il primo giocatore è Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 del Genoa che piace anche al Milan e che i grifoni valutano 20 milioni. Il secondo profilo invece risponde al nome di Arne Engels, centrocampista belga nato nel 2003 che gioca nel Celtic Glasgow, il valore è inferiore intorno ai 15 milioni e le sue caratteristiche sono più offensive, come dimostrano i 9 gol e 5 assist in 30 partite di Scottish Premiership.