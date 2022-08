CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Parisi e Pinamonti lontani, Muriel e Freuler in Premier

Calciomercato Atalanta news, Parisi rinnova e Sassuolo su Pinamonti

L’Atalanta continua a cercare nuovi rinforzi utili al tecnico Gian Piero Gasperini in questo agosto di calciomercato estivo per affrontare al meglio la stagione che sta ufficialmente per cominciare. I bergamaschi vorrebbero trovare un nuovo centravanti e l’obiettivo principale sembrava essere rappresentato da Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni di euro dall’Inter proprietaria del suo cartellino.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Lammers all'Empoli, Freuler parte e Miranchuk resta

Secondo le indiscrezioni, il Sassuolo avrebbe superato la Dea nella corsa al calciatore dovendo sostituire Scamacca, passato al West Ham, e forse pure Giacomo Raspadori, vicinissimo al Napoli. Un altro ruolo in cui servirebbe un innesto è quello dell’esterno sinistro dove piaceva molto Fabiano Parisi dell’Empoli. Tuttavia, nonostante anche la concorrenza della Lazio, il ventunenne ha invece deciso di rinnovare il suo contratto con i toscani fino al giugno del 2025. L’Atalanta sembra dunque costretta a virare su altri profili.

Diretta/ Valencia Atalanta (risultato finale 2-1) video tv: cade la Dea!

Calciomercato Atalanta news, Muriel e Freuler piacciono in Premier League

L’Atalanta in questi frenetici giorni di calciomercato estivo deve pure fare i conti con gli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Nello specifico, Remo Freuler sembra ad un passo dal trasferimento al Nottingham Forest dopo che aveva già comunicato alla società italiana di voler provare a vivere un’avventura altrove. In Premier League potrebbe poi finire pure Luis Muriel, finito nel mirino del Newcastle che voleva Duvan Zapata a gennaio. Accostato anche alla Juventus come vice-Vlahovic, Muriel ha una valutazione da 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Anche il Newcaslte su Muriel, ufficiale Cissé al Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA