CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Piacciono Borna Sosa e Vranckx, Carnesecchi verso la B

L’Atalanta sarà tra poco impegnata nella terza giornata di campionato affrontando in trasferta l’Hellas Verona ma intanto i dirigenti proseguono il loro lavoro in questi ultimi giorni di calciomercato estivo al fine di trovare nuovi rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. A centrocampo il nome caldo rimane quello di Aster Vranckx, di proprietà del Wolfsburg e nel mirino pure del Milan sebbene la Dea sia in vantaggio nella corsa al calciatore avendo già aperto i discorsi con i tedeschi.

L’amministratore delegato del Wolfsburg, come riporta Calciomercato.com, ha dichiarato a Wolfsburger Nachrichten: “Posso capire che è insoddisfatto, un giovane vuole sempre giocare. Vediamo quello che succede.” Sempre dalla Germania potrebbe arrivare pure Borna Sosa sebbene la richiesta dello Stoccarda sia da 20 milioni di euro e l’Atalanta abbia sin qui presentato un’offerta da 15 milioni di euro complessivi.

Calciomercato Atalanta news, Carnesecchi nel mirino del Como

Oltre ad eventuali nuovi innesti, in casa Atalanta si continua a ragionare anche in merito a qualche partenza per questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Nello specifico il Como avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi, portiere ventiduenne appena rientrato dal prestito alla Cremonese con cui lo scorso anno ha conquistato brillantemente la promozione in Serie A ricoprendo il ruolo di titolare.

Sotto contratto con i bergamaschi fino al giugno del 2026, per il riminese Carnesecchi si profila un’altra avventura in Serie B con i comaschi che proveranno la scalata al massimo campionato essendosi già aggiudicati lo svincolato Cesc Fabregas ed anche Patrick Cutrone dal Wolverhampton.

