CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, OCCHI SU DAGHIM

Grandi manovre anche per il calciomercato Atalanta, che si è mosso nell’immediato ma pensa anche alla stagione che verrà. L’arrivo di Daniel Maldini dal Monza rappresenta l’ennesima scommessa di Gian Piero Gasperini, si può considerare sostanzialmente persa quella di Nicolò Zaniolo che è in partenza (destinazione Fiorentina), ora si andrà a caccia di un finale di stagione da urlo ma, come detto, con uno sguardo fisso al futuro aspettando di capire se sarà ancora con Gasperini come allenatore, o questo straordinario ciclo arriverà alla sua conclusione. Già dopo la conclusione della sessione invernale il calciomercato Atalanta potrebbe bloccare un giovane: Adam Daghim.

Si tratta di un esterno offensivo abbastanza versatile: piede mancino e fisico importante (è alto 186 centimetri), è nato nel 2005 e dunque ha ancora 19 anni, nel Salisburgo gioca prevalentemente a piede invertito ma può agire anche sulla fascia sinistra, e in certi casi è stato impiegato addirittura come centravanti tattico. Il Salisburgo, che ha già fatto crescere ed emergere giovani di un certo peso (basti pensare a Erling Haaland), ha dato spazio anche al danese Daghim, che in questa stagione ha risposto presente: 5 gol in 29 presenze, trovando buona continuità anche nel super girone di Champions League, purtroppo chiuso dagli austriaci con l’eliminazione.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL PIANO PER DAGHIM

Il piano del calciomercato Atalanta per Adam Daghim lo abbiamo già detto: provare a chiudere il colpo in anticipo, dunque in questo mese di febbraio, per poi lasciare il calciatore a Salisburgo sino al termine della stagione, anche perché in questo momento Gasperini faticherebbe non poco a trovargli un posto nel suo scacchiere tattico, considerato l’arrivo di Maldini ma anche gli elementi già oggi presenti nella rosa. Da luglio le cose potrebbero cambiare: bisogna sempre fare i conti con il forte interesse per Ademola Lookman e su giocatori come Lazar Samardzic e Marco Brescianini andranno fatte delle valutazioni approfondite circa il loro impiego nella squadra.

Di certo l’Atalanta dovrà guardarsi dalla concorrenza di calciomercato: il Lipsia, squadra dell’universo Red Bull, sarebbe ovviamente la destinazione naturale di Daghim ma non è un’opzione scontata, certamente altre squadre hanno messo gli occhi sul giovane danese che, per la Dea, potrebbe essere l’ennesimo elemento in arrivo a Bergamo senza troppo clamore (ricordiamo ad esempio, per rimanere alla Danimarca, Joakim Maehle) ma con un rendimento sopra le righe. Questo come già detto dipenderà anche dal fatto che Gasperini sia ancora l’allenatore della squadra orobica: dopo nove stagioni forse è arrivato il momento di chiudere il ciclo, intanto l’Atalanta prosegue la trattativa per Daghim.