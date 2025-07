Calciomercato Atalanta News: l'attaccante classe 2005 piace parecchio alla società bergamasco, anche se l'Inter sta facendo muro (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA INTER, L’INTER DICE NO PER PIO

Il calciomercato Atalanta ha provato ad inserire Pio Esposito nella trattativa con l’Inter per Lookman. L’idea della Dea è quella di avere già pronto in questo caso il vice Retegui, passato in Arabia Saudita, accontentando però le richieste del nigeriano.

In qualche modo questo inserimento della contropartita avrebbe abbassato anche il prezzo di Lookman in favore dell’Inter, ma gli stessi nerazzurri di Milano hanno detto no: l’attaccante classe 2005 è dichiarato incedibile.

In passato il Napoli aveva offerto 30 milioni per Pio Esposito, ricevendo anche in quel caso risposta negativa. L’Inter punta parecchio sul giovane attaccante nonostante in rosa ci siano già Lautaro Martinez e Thuram, blindato ieri da Ausilio.

CALCIOMERCATO ATALANTA INTER, SI LAVORA PER LOOKMAN

Il calciomercato Atalanta passerà inevitabilmente da Lookman. Il futuro del nigeriano era già fortemente in bilico l’anno scorso quando il Paris Saint Germain aveva tentato il calciatore, salvo però alla fine restare a Bergamo.

Quest’anno la musica potrebbe cambiare considerando anche quanto l’Inter si stia avvicinando all’ex Everton e Lipsia con 40 milioni offerti dalla società 20 volte campione d’Italia contro i 50+bonus chiesti dai bergamaschi.

La situazione potrebbe sbloccarsi avvicinandosi alla cifra richiesta dall’Atalanta. Ausilio ha confermato che il calciatore fa parte della lista dei desideri e che i vice-campioni d’Europa proveranno a portare a casa il nigeriano.