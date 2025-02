CALCIOMERCATO ATALANTA, NUOVO ACQUISTO IN DIFESA

Il calciomercato Atalanta era alla ricerca di un difensore e lo ha trovato. Molto sfortunato in questo periodo il club orobico che ha perso prima Kossonou per almeno tre mesi e ora per la stessa durata anche Scalvini, infortunato nel match con il Barcellona.

Come se non bastasse, anche Kolasinac ha alzato bandiera bianca in occasione della partita contro il Torino terminata 1-1. Per lui, come per Scamacca e Carnesecchi, è stato giornata di terapie in attesa degli esami strumentali per saperne di più.

Questo ha obbligato l’Atalanta ha rinforzare il reparto arretrato e il nome tenuto nascosto fino all’ultimo era quello di Posch. Reduce da buone stagioni con la maglia del Bologna, andrà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto.

Andando un attimo con ordine e tornando sul discorso degli infortunati, per Carnesecchi si tratta di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro mentre per Kolasinac al flessore destro. Stop anche per Scamacca (problema al quadricipite).

CALCIOMERCATO ATALANTA, ECCO VURAL DAL FROSINONE

Il calciomercato Atalanta aveva già fatto un colpo nella giornata di ieri. Vural, centrocampista offensivo classe 2006 del Frosinone, è stato infatti acquistato dalla Dea per una cifra tra i tre e i quattro milioni di euro, un arrivo senza dubbio in prospettiva.

Per Bertola dello Spezia c’à stato invece il sorpasso della Juventus che a differenza dei bergamaschi accetterebbe la richiesta di lasciare il giocatore in Liguria fino al termine della stagione mentre l’Atalanta lo porterebbe subito a casa.

In ogni caso l’Atalanta potrebbe regalare a Gasperini un altro colpo per la difesa, onde evitare in caso di un ulteriore infortunio di ritrovarsi nella stessa situazione attuale ovvero con la posizione scoperta. Vedremo cosa accadrà.

