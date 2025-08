Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Diverse le squadre interessate 5 agosto 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, NIKOLA KRSTOVIC PER L’ATTACCO

Il calciomercato dell’Atalanta è ovviamente concentrato sul reparto più avanzato in questi giorni di trattative estive. Il terremoto scatenato dalla vicenda Lookman ha aperto nuovi scenari per un organico in cui sembrava necessario aggiungere un centravanti dopo la partenza di Retegui, finito in Arabia Saudita, ma il ritorno dall’infortunio di Scamacca sembrava offrire un futuro più roseo di quanto ci si aspettava.

Calciomercato Atalanta news/ Lookman, secondo allenamento saltato. In Premier per la punta (5 agosto 2025)

La sempre più possibile cessione del nigeriano ha però riaperto i discorsi per un nuovo attaccante ed i giocatori seguiti dalla dirigenza bergamasca non mancano di certo. I nerazzurri ragionano su alcuni obiettivi che militano in Premier League e sognano di poter riportare in Italia Federico Chiesa ma c’è anche un’altra opzione riguardante un elemento già presente nel campionato italiano.

Calciomercato Atalanta News / Tiene banco il caso Lookman, si cerca il post Retegui (4 Agosto 2025)

Si tratta di Nikola Krstovic, centravanti di proprietà del Lecce a cui è legato da un contratto valido fino al 30 giugno del 2027. Arrivato un paio di anni fa dagli slovacchi del DAC Dunajská Streda, il montenegrino ha saputo sin qui collezionare diciannove reti e sette assist in settantaquattro presenze raccolte con la maglia dei pugliesi, superando la doppia cifra al termine della scorsa annata.

Proprio grazie al rendimento offerto nel corso del 2024/2025 adesso Krstovic è finito nel mirino non solo dell’Atalanta ma pure di altre importanti squadre che giocano regolarmente in Serie A, a cominciare dala Roma. I giallorossi potrebbero appunto decidere di lasciar partire Ante Dovbyk entro la fine di agosto poichè l’ucraino nom sarebbe stato individuato dal tecnico Gasperini come elemento imprescindibile per le sue idee tattiche.

Calciomercato Atalanta News/ Lookman, è rottura totale: seguiti quattro attaccanti (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, C’E’ PARECCHIA CONCORRENZA

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe dunque presto trovarsi al centro di un’asta per accaparrarsi Nikola Krstovic del Lecce. Il cartellino del venticinquenne viene valutato non meno di 30 milioni di euro dai salentini che avranno bisogno di sostituirlo a dovere nel caso in cui se ne dovessero privare in maniera definitiva. Detto dei bergamaschi e dei capitolini, altre due società sarebbero interessate ad averlo a disposizione.

Tra le big del nostro campionato pure la Juventus ed il Milan stanno ragionando sul potenziale acquisto di Krstovic. I bianconeri potrebbero salutare Dusan Vlahovic nel caso in cui trovassero un accordo favorevole proprio con i rossoneri, i quali considerano il Nazionale montenegrino, insieme col romanista Dovbyk, tra le prime alternative all’ex pupillo di mister Massimiliano Allegri.