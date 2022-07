CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Possibile scambio per Pinamonti, retroscena Bernardeschi

Calciomercato Atalanta news, ipotesi di scambio per Demiral e Pinamonti

L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo centravanti in questa sessione estiva di calciomercato. L’interesse manifestato dalla Roma per Luis Muriel e dal Newcastle per Duvan Zapata hanno messo sull’attenti i nerazzurri che si sono da tempo messi sulle tracce di Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter. I milanesi hanno sempre chiesto non meno di 20 milioni di euro per convincersi a liberare la punta reduce dall’esperienza all’Empoli, forte dell’interesse manifestato anche da Monza, Sassuolo e Salernitana.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, lo stallo nella trattativa per arrivare a Bremer del Torino, complice l’inserimento della Juventus, starebbe portando i dirigenti interisti a virare su Merih Demiral dell’Atalanta. Sia il turco che l’italiano hanno una valutazione da 20 milioni e non è da escudere quindi uno scambio alla pari tra i due.

Chi non è più destinato ad arrivare all’Atalanta in questa finestra di calciomercato è Federico Bernardeschi. Rimasto svincolato non avendo rinnovato il contratto con la Juventus, l’ex viola ha deciso di trasferirsi al Toronto FC e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ringraziato i bergamaschi per averlo cercato: “Il Toronto? Da ottobre pensavo a questa soluzione e sto toccando con mano che è meglio di quanto pensassi. Il club è super. Voglio ringraziare tutti, in particolare Gasperini e D’Amico che mi volevano fortemente all’Atalanta. Poi a Londra c’era un’altra squadra su di me, ma non dico chi, anche se ammiro Conte spudoratamente.”

