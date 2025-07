Calciomercato Atalanta News: la Dea potrebbe dover fronteggiare una partenza illustre, intanto punta un altro giovane talento per la fascia.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: UN ADDIO DOLOROSO?

Il calciomercato Atalanta potrebbe registrare un addio doloroso, come riporta la redazione di Tutto Atalanta: si parla addirittura della possibile cessione di Marco Carnesecchi: intendiamoci, il portiere della Dea è considerato incedibile, ma la società deve considerare possibili offerte irrinunciabili.

Calciomercato Atalanta News/ Ahanor, oggi visite mediche e firma: 20 mln al Genoa. L'Arsenal punta un big!

Una di queste potrebbe arrivare dal Manchester United: per nulla convinti del rendimento di André Onana, i Red Devils sarebbero alla ricerca di un nuovo portiere e tra i prescelti il primo della lista sarebbe Carnesecchi, e sappiamo bene come il Manchester United possa mettere sul piatto tanti soldi.

Come si premunirebbe l’Atalanta? Il sostituto ideale per Ivan Juric sarebbe Vanja Milinkovic-Savic: i due hanno lavorato insieme al Torino e si conoscono bene, il portiere serbo al netto di qualche errore ha garantito un buon rendimento e una bella crescita e questa sarebbe l’estate buona per lasciare la squadra granata.

Calciomercato Atalanta News/ Scelto il sostituto di Lookman, Scalvini nel mirino di due big di Serie A!

Su di lui c’è il Napoli, che però a differenza dell’Atalanta gli darebbe la maglia di secondo, alle spalle di Alex Meret che ha rinnovato il contratto: attenzione allora alle evoluzioni del calciomercato Atalanta per quanto riguarda la porta, potrebbero arrivare novità interessanti.

UN TALENTO PER JURIC

Non solo i pali, il calciomercato Atalanta sta valutando altri profili: a sinistra Matteo Ruggeri fa ormai parte del passato, per sostituirlo abbiamo già detto come la Dea abbia puntato forte sul classe 2008 Honest Ahanor che sarebbe ad un passo dalla firma, ma sulla corsia sinistra la società orobica ha messo nel mirino anche El Hadji Malick Diouf. Vent’anni, senegalese, ha disputato l’ultimo anno e mezzo con la maglia dello Slavia Praga: mancino naturale, si disimpegna prevalentemente come esterno in un centrocampo a quattro e dunque sarebbe perfetto per il modulo di Ivan Juric.

Calciomercato Atalanta news/ Lookman, fissato il prezzo: cifre da capogiro!

Non solo, perché Diouf all’occorrenza può anche fare il terzino o addirittura il centrale, anche se qui in emergenza; in stagione ha segnato 7 gol con 3 assist nel campionato ceco, l’Atalanta pur di puntare su di lui sta valutando di spostare Ahanor come difensore sul centrosinistra o magari renderlo, vista la giovane età, un’alternativa a Diouf che potrebbe arrivare per fare subito il titolare, cosa che tra l’altro ha fatto in sei delle otto partite che lo Slavia Praga ha giocato nel super girone di Europa League, nel quale a dire il vero le cose sono andate male (5 punti ed eliminazione). Vedremo, ma certamente l’Atalanta si sta attivando parecchio sul calciomercato.