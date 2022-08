CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Preso il giovane Hojlund, duello col Milan per Vranckx

Calciomercato Atalanta news, preso Hojlund dallo Sturm Graz

La dirigenza dell’Atalanta continua a lavorare in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per la stagione appena cominciata. Il tecnico dei bergamaschi ha sottolineato la necessità di avere un maggior numero di attaccanti su cui puntare per affrontare al meglio l’annata e pare che i suoi dirigenti lo stiano ascoltando vista l’operazione chiusa per l’acquisto di Rasmus Winther Højlund.

Proveniente dallo Sturm Graz, il diciannovenne è stato pagato dalla Dea addirittura 17 milioni di euro nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2026. Lo scorso anno Hojlund era stato in grado di collezionare 12 reti ed un assist in 41 presenze totali, Copenaghen compreso, ma nel 2022/2023 in 8 gare disputate ha già segnato ben 6 reti e regalato 3 assist vincenti ai suoi compagni.

Calciomercato Atalanta news, concorrenza del Milan per Vranckx

Oltre al reparto avanzato l’Atalanta in questo finale di calciomercato estivo potrebbe mettere mano anche al suo centrocampo. Stando alle indiscrezioni più recenti infatti i nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione il profilo di Aster Vranckx, tesserato del Wolfsburg che piace molto pure al Milan nell’ottica di trovare un nuovo centrocampista dopo l’addio di Kessie. La Dea deve però rimpiazzare a sua volta Remo Freuler, ceduto al Nottingham Forest, e potrebbe dunque scoppiare un’asta di mercato a ridosso della linea del traguardo per il ventiduenne Vranckx.

