Calciomercato Atalanta News, tanti cambiamenti dopo l’addio di Gasperini

L’addio di Giampiero Gasperini rischia di scombussolare il calciomercato Atalanta. Presto potrebbero esserci grosse novità, specialmente per quel che riguarda la struttura del club: la società sta ancora lavorando alla ricerca del tecnico e ci sono tanti profili monitorati ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che in diversi giocatori potrebbero salutare.

In primo luogo occhio al futuro del centrocampista brasiliano Ederson, nel mirino dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club arabo è pronto ad un mercato da sogno e per acquistare il centrocampista nerazzurro servono almeno 60 milioni di euro e nulla in meno, poi però potrebbero esserci altri importanti cambiamenti per quel che riguarda il mercato offensivo.

L’unico che sembra davvero certo della permanenza all’Atalanta è Charles De Ketelaere mentre gli altri big del reparto possono salutare. Tra questi uno dei candidati all’addio è l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, giocatore che piace a diversi club italiani ed europei e in particolare al Napoli di Antonio Conte. Qui potrebbe verificarsi un clamoroso intreccio di mercato.

Calciomercato Atalanta News, due colpi e due grandi cessioni in attacco

Secondo alcune indiscrezioni il calciomercato Atalanta potrebbe vedere diversi scossoni. Tra questi occhio alla possibile cessione di Lookman, a caccia di un top club dove essere competitivo sia in campionato che in Champions League. Piace molto al Napoli di Conte ma al momento ci sono divergenze riguardo il valore del giocatore e attenzione ad un possibile scambio tra le parti.

Il Napoli sarebbe intenzionato a proporre 20-25 milioni di euro più il cartellino di Giacomo Raspadori per arrivare a Lookman e questo affare è tutt’altro che utopia. Oltre a Ederson e Lookman attenzione anche al futuro di Retegui, primo nome in casa Juve per l’attacco della prossima stagione. Sembra difficile che tutti lascino Bergamo in questa stagione ma dopo l’addio di Gasperini non sono da escludere clamorose rivoluzioni.

E a quel punto il calciomercato Atalanta valuterebbe il nome di Joshua Zirkzee per l’attacco, un giocatore che non vede l’ora di tornare in Italia. L’eventuale arrivo di Thiago Motta potrebbe cosi facilitare questo colpo e l’Atalanta ritrovarsi con un reparto offensivo tutto nuovo ma sempre con una squadra piuttosto competitiva in chiave scudetto.