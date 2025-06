Calciomercato Atalanta News: la punta è l'alternativa a Gyokeres per il ruolo di centravanti. Se salta Ahanor, c'è Kostic della Juventus (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, MILAN SU RETEGUI

Il calciomercato Atalanta è alla ricerca di capire quali big saranno ceduti. Ademola Lookman è seguito dal Napoli, ma i partenopei non concordano con la richiesta fatta della Dea. Discorso simile per Ederson, seguito da Manchester United e Inter ma valutato 70 milioni.

Occhio anche al Milan per quanto riguarda il futuro di Retegui che non è la prima scelta, ma potrebbe diventarlo. Infatti il sogno dei rossonero è Gyokeres, anche se difficilmente arriverà dunque Mateo lo scavalcherebbe nelle gerarchie.

Calciomercato Atalanta News/ All in su Ahanor con Ruggeri in uscita, il prezzo di Ederson (27 giugno 2025)

Una cessione sicura è quella di Ruggeri che per una ventina di milioni sbarcherà in Spagna per venire la prestigiosa maglia dell’Atletico Madrid. Mancano solamente visite e firme, dopodiché Simeone accoglierà l’esterno azzurro.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, DEA IN VANTAGGIO SU AHANOR

Il calciomercato Atalanta deve naturalmente coprirsi con il sostituto di Ruggeri. I bergamaschi, a proposito, hanno avviato i contatti per Filip Kostic della Juventus, in uscita dai bianconeri. Su di lui però c’è anche la Roma di Gasperini.

Calciomercato Atalanta News/ De Winter, gli orobici ci provano. Piccoli e Adopo al Cagliari!

Il profilo preferito invece è Honest Ahanor del Genoa. Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il classe 2008 è vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra, un investimento in prospettiva che però sarà già utile ora.

Infine attenzione a Sergej Levak, centrocampista della Roma Primavera in scadenza di contratto. Su di lui però non c’è solamente l’Atalanta, ma anche l’Inter, il Parma e il Genoa: una vera e propria asta per il 19enne dei giallorossi.