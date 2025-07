Calciomercato Atalanta News: il centravanti della Nazionale italiana potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, guadagnando 20 milioni all'anno (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, CHIESTI 60 MILIONI PER RETEGUI

Il calciomercato Atalanta ha già chiuso i primi colpi di quest’estate. In attacco infatti è arrivato Sulemana, esterno prelevato dal Southampton. Il ghanese era già stato allenato da Ivan Juric proprio durante il suo periodo in Premier League.

L’altro innesto è quello di Ahanor dal Genoa: il classe 2008 è arrivato per sostituire sulla fascia Ruggeri dopo il suo trasferimento all’Atletico Madrid. Ora però potrebbe arrivare un’altra cessione illustre per la Dea ovvero Retegui.

Il capocannoniere dell’ultima Serie A è seguito dall’Al-Qadsiah che sarebbe pronta a mettere sul tavolo 60 milioni per il club italiano e addirittura 20 a stagione per minimo due anni all’attaccante, cifre davvero altissime.

CALCIOMERCATO ATALANTA, DUE CLUB SU LUCCA

ll calciomercato Atalanta avrebbe già messo nel mirino il sostituto di Retegui. Si tratta di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese con una valutazione di 40 milioni. Sul centravanti piemontese c’era forte il Napoli, ma sembra aver fatto un passo indietro nelle ultime ore.

Ciò non toglie però che la concorrenza è ancora aggressiva con l’Atletico Madrid e il Milan. Se i Colchoneros sono già da tempo sulle sue tracce, i rossoneri si sono inseriti ultimamente per trovare il compagno di reparto di Santiago Gimenez.

Insomma, l’Atalanta sta cercando di portarsi avanti per fornire a Juric la miglior squadra possibile per attraverso questo difficile periodo per gli orbici che dopo quasi un decennio si sono separati da Gian Piero Gasperini.